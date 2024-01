Els actors econòmics més destacats d’aquest 2023 a Sabadell

Oriol Vinyals, Vicepresident de Recerca de Google DeepMind

Al darrere del nou model d’IA, Gemini, amb el que el gegant tecnològic Google competirà amb la tecnologia OpenAi de Microsoft hi ha el sabadellenc Oriol Vinyals, vicepresident de Recerca de Google DeepMind, amb seu a Londres, qui ha coliderat el sistema d’intel·ligència artificial. Aquest sistema és un model d’intel·ligència artificial multimodal, el que significa que pot generalitzar i comprendre, operar i compaginar diversos tipus d’informació –text, àudio i vídeo–.

Vinyals (Sabadell, 1983), format amb doble grau en Enginyeria de Telecomunicacions i Matemàtiques (UPC), amb el màster en Ciències de la Computació a la Universitat de Califòrnia a San Diego i el doctorat en Enginyeria Elèctrica i Ciències de la Computació a la Universitat de Berkeley, va entrar a Google l’any 2011, on des d’aleshores ha fet nombroses contribucions en la investigació sobre aprenentatge profund i intel·ligència artificial.

Entre molts altres treballs ha contribuït al desenvolupament d’Alphastar, un algorisme d’intel·ligència artificial que juga al videojoc StarCraft II.

Josep Oliu, president de Banc Sabadell

L’entitat presidida pel sabadellenc Josep Oliu va tancar els primers nous mesos del 2023 amb un benefici de 1.028 milions d’euros, rècord històric del Banc Sabadell. Un 44,9% més que en els tres primers trimestres del passat 2022. La bona salut que viu l’entitat també es va veure reflectida amb TSB, el negoci britànic del Banc Sabadell, que en els seus inicis al grup va portar molts problemes, va tancar el trimestre amb un benefici després d’impostos de 152 milions de lliures, un 48,1% més, el que suposa una contribució positiva als comptes del grup de 161 milions d’euros.

Haddock App

Els emprenedors sabadellencs Gerard Garcia –Deale–, Arnau Navarro i Pol Rosell –Haddock– van ser seleccionats per Forbes Espanya dins d’una llista de 30 persones de l’Estat pel seu “èxit professional”. La reconeguda revista nord-americana, especialitzada en el sector dels negocis, va reconèixer d’aquesta manera la seva tasca emprenedora i el seu lideratge en la creació de “projectes d’impacte”, així com el seu “esperit d’innovació”.

En el cas de Navarro i Rosell no és el primer cop que reben una distinció per part de Forbes, mentre que sí que ho va ser per a Gerard Garcia, el fundador de Deale (2021). Es tracta de la primera plataforma d’Europa que es dedica a la digitalització del procés de compravenda de pimes.

Xavier Domingo, Heliswiss Ibérica, empresa referent en la reparació d’aeronaus

Aquest 2023, l’empresa ubicada a l’Aeroport de Sabadell Heliswiss Ibérica ha estat certificada amb el nivell D d’Airbus, fet que es converteix en la primera empresa d’Europa en obtenir aquest reconeixement. Amb l’obtenció d’aquesta certificació, Heliswiss Ibérica es posiciona com un proveïdor de confiança de serveis de reparació eficients i confiables per a helicòpters Airbus. Una fita important per a la reputació de l’empresa, encapçalada per Xavier Domingo, com a centre de reparació, Les reparacions estructurals de nivell D es refereixen a una àmplia gamma de components crítics, inclosos el tren d’aterratge, la caixa de canvis principal, el motor i els punts de fixació dels components, així com les unions de buc/cua, l’aleta vertical i l’estabilitzador horitzontal. Paral·lelament, Heliswiss Ibérica, referent mundial en el seu sector, ha tancat aquest 2023 una associació estratègica amb Air Chateau, una empresa líder en operadors d’heliports privats.

Ramon Alberich, reelegit per unanimitat president de la Cambra

A principi de novembre, l’empresari sabadellenc Ramon Alberich va ser reelegit per unanimitat president de la Cambra de Comerç de Sabadell. Els trenta-cinc membres del nou plenari van renovar-li la confiança per als pròxims quatre anys, en el que és el seu segon i darrer mandat (2019-2023 i 2023-2027) al capdavant de l’entitat. Alberich espera que en els pròxims quatre anys la Cambra sigui més forta, amb un pes més important en la seva funció de lobby, que finalment s’aprovi la llei cameral i veure no només la Ronda Nord feta realitat, sinó també la Ronda Est, entre altres prioritats per al president de la Cambra.