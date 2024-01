Mor l’exregidor de Sabadell Miquel Soler als 54 anys

L’exregidor de Sabadell Miquel Soler ha mort aquest dilluns als 54 anys. Va tenir un paper destacat com a regidor del mandat del govern quadripartit portant l’àrea de Tècniques d’Innovació i Ciutat, Cicles de Vida i de Benestar Animal i Comunicació.

Amb una vida dedicada a la comunicació, Soler va saltar a la primera línia de la política l’any 2015 a través de la candidatura Guanyem, que liderava Marisol Martínez. La formació va obtenir dos representants al ple municipal, pel que Martínez i Soler van passar moltes hores junts al plenari i al govern municipal. Després es van tornar a presentar junts amb la marca 100% Sabadell.

“És un inici d’any trist per a Guanyem, per a mi i per a tota la gent que ha coincidit amb ell en algun moment”, afirma l’extinenta d’alcalde Marisol Martínez. “Ens ha deixat el Miquel Soler, un company ni més ni menys. Avui som una mica més febles en la lluita per assolir un món més just i igualitari”, assegura.

La cerimònia per acomiadar Soler tindrà lloc dimarts 2 de gener a les 17h. El tanatori estarà habilitat des de les 10.30h.