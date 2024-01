Propòsits per a l’any nou

L’inici d’any acostuma a ser el moment de fer-se propòsits. Alguns s’acaben complint, d’altres es repeteixen contínuament i no sempre s’acaben fent. Que si deixar de fumar, o bé fer més esport, canviar la dieta, passar més estona amb la família, aprendre un idioma… Tenir propòsits mostra empenta i voluntat de canvi, i és un bon símptoma sempre que siguin realistes i factibles.

Ara que comença el 2024, nosaltres també volem fer una llista de propòsits per a la ciutat amb l’objectiu d’assenyalar algunes de les qüestions que volem que es resolguin enguany a nivell de l’Ajuntament. Esperem que el 2024 sigui l’any de la mobilitat, en què es desencalli el futur pàrquing del Passeig i que s’acabi d’estudiar com ha de ser el model de mobilitat del Centre, tot plegat abans d’implementar la zona de baixes emissions. En clau de ciutat i de comarca, hauríem de veure avenços sobre la ronda Nord de Sabadell i Terrassa –almenys tenir un calendari i una inversió prevista–. També ha de ser un any per reforçar els serveis bàsics i per millorar-los. Els barracons escolars continuen allà, i no ens ho podem permetre. I ens preocupa que Sabadell sigui una ciutat on viure i treballar. Falta ser més proactius en habitatge per augmentar l’oferta disponible i reduir preus, i en termes empresarials també. S’haurien de picar més portes i buscar noves grans inversions.