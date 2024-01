Laura Andrés: “‘Venus’ és música intensa, emocional i fàcil de digerir”

Laura Andrés ha estat un dels regals d’aquestes festes nadalenques. Van volar les entrades –gratuïtes– per al concert del 27 de gener al Teatre Principal de la pianista i compositora. Una actuació que servirà per a inaugurar la ignota capitalitat cultural de Sabadell el 2024, de la qual encara es desconeix la programació, tot i les dates en què ens trobem.

La qui va ser pianista de Shakira presentarà Venus, el seu tercer disc, que recull nou temes a piano, sense lletra: “Música intensa, emocional, fàcil de digerir i que vol arribar al cor de la gent”, precisa l’artista, que gràcies a la seva oïda absoluta és capaç de reproduir tota mena de textures musicals sense l’ajuda de partitures.

Tot i que el piano ocuparà la part central del concert, Andrés estarà acompanyada de la violinista sabadellenca Roser Loscos. “Treballem amb sons electrònics i efectes envolupants. Hi haurà làsers i il·luminació innovadora sorprenent de veure. Serà una estona preciosa per compartir amb persones estimades. Tots junts anirem a dins de la nau espacial cap a Venus”, avança la pianista, a qui podem veure acompanyant musicalment Andreu Buenafuente en el xou de TV3 Vosaltres mateixos.

Vol que el concert sigui “un viatge a través de la bellesa”. Un moment d’evasió: “A vegades a la Terra les coses ens pesen. L’art i la cultura ens serveixen per evadir-nos, per fer una volta. Per fer-nos més humans, sensibles i acostar-nos els uns als altres”, assenyala Andrés.