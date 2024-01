Veïns de Gràcia critiquen els retards a les obres de la plaça del Treball

“Ja n’hi ha prou!” resa una pancarta a la plaça del Treball. Aquesta, acompanyada d’algunes més, es troba penjada en una de les tanques que limiten l’actual zona d’obres que hi ha a la zona i que corresponen a un pla de renovació de l’entorn. El projecte, aprovat en l’anterior acord de pressupostos entre el PSC i Junts, va acordar rehabilitar la plaça en dues fases.

La primera consistiria en tres noves àrees de jocs, manteniment de la pista de petanca, instal·lació de bancs, cadires, papereres, una nova font i un aparcament per a bicicletes. Un projecte pel qual es van destinar poc més de 374.000 euros i que es preveia acabar entre els mesos de novembre i desembre del 2023. A principis de gener, però, la plaça encara no està acabada i això ha generat les queixes del veïnat.

“On és la plaça?”

Una de les veus més crítiques amb la situació és la de l’AV de Gràcia. Des de l’entitat, Imma Moles – membre de la junta– explica que les pancartes han estat “una protesta espontània dels veïns”. Segons ella, al barri hi ha malestar pel retard de les obres i aquesta ha estat una forma de queixa més. “La plaça és l’únic espai verd del barri, serveix per fer activitats culturals i també un és espai digne per les famílies. Se’ns va prometre que s’arreglaria, però ja fa mesos que convivim amb les tanques i la gent ha dit prou”, expressa.

Moles explica que la nova regidora del sector, Laura Pineda, els va trucar fa unes setmanes per avisar del retard en les obres: “La regidora va trucar a la Tere (presidenta de l’AV de Gràcia) dient que hi havia males notícies i no complirien terminis”. A més a més dels retards, Moles també es queixa de la gestió de les obres: “Aquesta obra a mitges és un pedaç, diuen que es fa així perquè no hi ha diners, però després veiem com a altres barris s’inauguren altres infraestructures i projectes, això no s’entén”.

Resposta institucional

Des de l’Ajuntament asseguren que les obres estaran llestes les pròximes setmanes i confien a obrir l’espai ben aviat. També expliquen que es va parlar amb l’AV de Gràcia el dia 4 de desembre, informant-los que l’empresa subministradora de les obres havia de portar unes tanques a la zona i que això estava retardant els terminis. Finalment, les tanques van arribar el passat dia 22 i és per això que des del consistori argumenten que només falten alguns detalls per reobrir aquest tram de la plaça.

Quan acabin aquestes obres, però, encara faltarà la segona part de la reforma. Aquesta consistirà a rehabilitar l’escenari i les graderies, amb un pressupost d’uns 140.000 euros. La reforma de la plaça del Treball suposarà donar resposta a una de les principals necessitats del barri de Gràcia. Tot i això, encara quedarà abordar demandes veïnals com la biblioteca del districte 5è, la rehabilitació de l‘antiga escola Riu-sec– on es preveu ubicar la futura Oficina d’Entitats i Voluntariat– o la reconversió de la zona Hermètica, entre altres.