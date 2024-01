Què penses de l’estat de les obres del parc del Nord?

Oscar Valero: “La primera fase està més o menys feta; la segona, no”

El Govern de Sabadell preveu obrir a la ciutadania la primera fase de les obres del parc del Nord abans de Setmana Santa (finals de març). El veí Oscar Valero veu el got mig ple, perquè creu que “la primera fase està més o menys acabada, però la segona no, segur que no”.

I és que a la zona que hi ha just darrere del pavelló del Nord encara s’hi estan traçant els camins, mentre que a la que hi ha més a prop del camp de futbol de Ca n’Oriac, els camins ja estan pavimentats, s’hi han plantat desenes d’arbres i ja hi ha il·luminació. Tot i els retards que acumulen aquestes obres, Valero celebra que “de com estava, que primer era un barranc, a com estarà, déu-n’hi-do!”, i assegura que “està quedant molt bé”. A més, celebra que casa seva tindrà millors vistes (i guanyarà valor) en haver-se dignificat la zona.

Marina Pordoy: “No entenc per què la gent no recull les caques dels gossos”

Marina Pordoy té dos gossos, el Bruce i el Sune, dels quals assegura que sempre en recull els excrements. Però denuncia -com altres veïns- que no tothom ho fa, especialment, diu, a la part més pròxima a l’estació dels FGC Sabadell Parc del Nord.

“La gent amb gossos no entenc per què no ho recull; després en vas trepitjant per tot arreu!”, assegura. Sobre la zona del parc acabada de fer, Pordoy creu que “falten arbres grans. A l’estiu fa molt sol i necessitem arbres amb molta fulla que doni ombra. No sé per què posen pins si després els han de fumigar i gastar més diners…”.

Rafael Gómez: “El que veig a hores d’ara està bé”

El veí Rafael Gómez es mostra prudent a l’hora de valorar l’estat de les obres del parc del Nord. “El que veig a hores d’ara està bé, però fins que no acabin no podré opinar del tot”, va explicar ahir al matí des d’allà mateix, i insisteix que “les coses, fins que no estan acabades, no puc opinar”. Creu que es va pel bon camí. Gómez apunta que hi ha bastants arbres i els camins semblen agradables.

Tot i que el parc no està obert al públic, no són pocs els veïns que ja hi han passejat. El sabadellenc és comprensiu amb els retards en els treballs i afirma que “han durat perquè les obres van a poc a poc. No correm tant que llavors arribarem d’hora a la meta”.