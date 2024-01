L’aprovació de les noves ordenances fiscals que han entrat en vigor aquest 2024 a Sabadell ja està tenint impacte en diversos àmbits del dia a dia ciutadà. Un d’ells és el que té a veure amb la mobilitat urbana. Concretament, referent a la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals. Un apartat que ha experimentat modificacions respecte al document de l’any passat.

L’element regulador estableix, entre altres qüestions, les tarifes d’aparcament de vehicles en les places de zona blava que es reparteixen per diferents àrees de la ciutat. Des de l’1 de gener, ha desaparegut de l’ordenança el punt que fixava que “aquells que tinguin l’etiqueta ambiental oficial 0 blava” estaven exempts de pagar la taxa regulada en aquesta ordenança. A més, també s’ha eliminat la bonificació del 50% a aquells que tenen l’etiqueta ECO. D’aquesta manera, els propietaris de cotxes elèctrics, híbrids i endollables hauran de passar per caixa com la resta de conductors a partir d’ara per aparcar. Una realitat que afecta més de 5.000 vehicles a Sabadell.

Rebuig per part dels propietaris

La decisió ha estat rebuda amb indignació i sorpresa per part dels conductors implicats, que en els darrers dies han vist com havien de pagar el tiquet en el moment de deixar estacionat el cotxe. “No ens havien informat. Ho vam saber perquè ens va avisar un amic a qui li va passar el mateix. En provar-ho a través de l’aplicació [ElParking], vam veure que ja no teníem l’opció d’estacionar sense pagar”, expliquen l’Antoni i la Rosa, propietaris d’un vehicle híbrid endollable. “És un canvi que s’ha de notificar clarament, perquè a més afecta gent de fora que ve a la ciutat amb el seu vehicle privat”, manifesten.

En el cas del Josep Antoni Bernabeu, va conèixer la nova regulació en el moment d’estacionar. “Vaig anar a deixar el cotxe com feia l’any passat a través de l’aplicació. Em va demanar pagar i vaig pensar que estava malament. Vaig enviar un correu i em van dir que tenien instruccions per fer el cobrament a partir d’ara”, relata. En el mateix parquímetre, explica, va trobar un telèfon a través del qual li van confirmar que en el darrer ple es va canviar el sistema.

En aquest sentit, Bernabeu coincideix a assenyalar que ha faltat informació i transparència. “Fins i tot al web de l’Ajuntament encara posa que l’aparcament serà gratuït. Com a usuari ni te n’assabentes”, avisa. A més, assegura que quan compres un cotxe elèctric, fas un esforç econòmic -ja que té un cost superior al de benzina o dièsel- que hauria de tenir un incentiu posterior amb aquest tipus d’ajudes que ara han desaparegut. “Tenies avantatge i ara ja no, igual que ha passat amb prestacions com a l’autopista”, remarca. En aquest sentit, critica que la decisió hagi estat eliminar qualsevol incentiu, en comptes d’establir una primera retallada, però mantenint una reducció del cost per aparcar.

Aquest veí de Sabadell fa sis mesos que va comprar el cotxe elèctric, tot i que ja n’havia tingut un altre durant cinc anys. “Acostumo a anar amb transport públic o caminant, però igualment és una mala jugada i afecta molta gent”, avisa. “S’omplen la boca promocionant la compra de cotxes elèctrics, però la realitat després no motiva a fer-ho, i això és perillós perquè fas un esforç gratant-te la butxaca i després no té retorn tangible”, resumeix. La nova normativa no ha passat desapercebuda tampoc a les xarxes socials, on diversos sabadellencs han expressat la seva disconformitat amb la mesura. Alguns veïns lamenten que no és una mesura verda que promogui tenir un parc de vehicles electrificat.

La postura del Govern local

Fonts municipals sostenen que la decisió respon a una tendència que s’ha anat repetint en altres ciutats. “Tal com s’ha fet a altres ajuntaments, aquesta taxa, que grava l’espai que ocupa un vehicle, s’havia bonificat quan hi havia molt pocs vehicles elèctrics i es volien incentivar aquells poc contaminants”, argumenten. “Ara, molts ajuntaments -Sabadell entre ells- han deixat de bonificar perquè aquests vehicles ja estan plenament normalitzats”, justifiquen des del consistori.

Si observem les ordenances fiscals -vigents fins al 2023- en ciutats com Terrassa o Barcelona, observem com sí que es mantenia una bonificació -total o parcial- per als vehicles menys contaminants. En el cas de la cocapital vallesana, la bonificació és del 75% pels vehicles classificats com a zero emissions i del 25% en el cas dels ECO. A la capital catalana, els vehicles de zero emissions continuen estan totalment exempts de pagar qualsevol tarifa.

Un 5% del parc de vehicles

A Sabadell, el parc de vehicles sumava més de 133.000 unitats fa un any, segons dades de l’Idescat. Gairebé cent mil són turismes. En total, els elèctrics, híbrids i endollables -etiquetes zero i ECO- suposen al voltant d’un 5% del total. Una xifra que fonts del Gremi de Mobilitat de Sabadell consideren molt ínfima i insuficient per a justificar el canvi d’escenari d’aquests vehicles a la zona blava.

Actualment, a la ciutat hi ha al voltant de 1.500 places d’estacionament de zona blava en servei controlades mitjançant més d’una seixantena de màquines expenedores de tiquets. Enguany, amb un increment de preus en la tarifa per aparcar. Justament el passat mes d’octubre van entrar en funcionament els nous parquímetres de Sabadell. Entre les novetats, l’Ajuntament destacava que ja no cal posar el tiquet visible als parabrises del vehicle, es poden cancel·lar si l’usuari no ha exhaurit el temps d’aparcament i es pot pagar per contactless. Canvis en el funcionament que no van apuntar aleshores les intencions d’eliminar la bonificació per als vehicles menys contaminants.