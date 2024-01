Totes les grans ciutats catalanes han actualitzat les seves ordenances fiscals de cara al 2024 amb increments en diferents impostos i taxes municipals. La tònica general, però, és mantenir les bonificacions al vehicle elèctric, respectant els descomptes en l’estacionament dels cotxes amb l’etiqueta Zero. Una dinàmica que trenca Sabadell, que aquest 2024 ha eliminat les exempcions en la tarifa de la zona blava.

Si observem la realitat a Barcelona, l’Hospitalet, Badalona i Terrassa, en tots els casos s’ha apostat per prorrogar la gratuïtat de l’aparcament per als vehicles menys contaminants -elèctrics-, tot i que hi ha disparitat a l’hora d’integrar en aquest grup els cotxes amb etiqueta ECO -híbrids-, amb reduccions parcials. La decisió a la nostra ciutat ha estat criticada pels conductors afectats pel canvi, però també des de sectors del motor com el Gremi de Mobilitat.

Unes dades “insuficients”

“El parc de vehicles té similituds arreu de Catalunya i Espanya: es troba molt envellit, amb una mitjana de més de deu anys de vida del vehicle. No s’està renovant a la velocitat que es pretenia”, diagnostica Montse Vilanova, secretària executiva del Gremi. En aquest sentit, la presència del cotxe elèctric es troba al voltant d’un 4%, en un moment on els híbrids guanyen terreny, però encara a un ritme “insuficient”. La representació actual, a parer de Vilanova, no justifica l’eliminació de la bonificació a la zona blava de Sabadell. “Si hi hagués un percentatge alt de vehicles elèctrics, es podria entendre que caiguessin les ajudes. Però encara és massa ínfim“, precisa.

A banda de l’estacionament, des del Gremi avisen que els conductors viuen amb gran “desconcert” la implementació de l’electrificació, que “continua sense infraestructura”. Hi ha, detecta, pocs punts de càrrega dels vehicles elèctrics, amb un mapa pràcticament idèntic al de fa una dècada a Sabadell. A més, a la ciutat, més del 80% dels sortidors a la via pública són de recàrrega semiràpida (un màxim de 22 kW), que es tradueix en un temps d’espera d’entre una i tres hores per recarregar 100 quilòmetres.

Una qüestió de “voluntat”

L’escenari prova, segons el Gremi, que incentivar el vehicle elèctric no està sent una prioritat des de les diferents administracions competents. “Hi ha molta incoherència”, apuntant a la manca de “voluntat” política. “Traslladen tots els maldecaps i l’impacte econòmic d’adquirir un vehicle elèctric al comprador. Volem descarbonitzar, però és el ciutadà qui fa l’esforç”. Això, afegeix, se suma a una logística encara poc preparada, amb la majoria d’habitatges poc habilitats per als propietaris de vehicles elèctrics.

En d’aquest context, des del Gremi de Mobilitat aposten per fer un pas endavant amb un projecte de Claus en mà. L’objectiu és incorporar tota la infraestructura necessària per reparar i carregar en els tallers adscrits, en una iniciativa que s’articularà entre el Gremi de Mobilitat, Circutor i Suma100, l’empresa de gestió de projectes per a tots els instal·ladors que té La Suministradora. Tot plegat, amb la intenció de facilitar les eines als tallers que donin aquest servei. “Volem que no sigui un maldecap pels tallers, sinó una oportunitat de negoci. Si vols impulsar-lo i donar servei a l’electrificació, ho facilitem”, sintetitza sobre l’aposta prevista en els pròxims mesos.