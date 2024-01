Sant Cugat vol crear 300 habitatges nous de lloguer protegit

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès preveu acabar el mandat amb 300 pisos de lloguer sota protecció oficial repartits en nou promocions diferents. Així ho han anunciat l’alcalde, Josep Maria Vallès, i el primer tinent d’alcalde, Bernat Picornell, en la tradicional trobada d’any nou amb la premsa, amb l’objectiu de generar parc públic apte per a totes les economies. La intenció és evitar que els joves es vegin empesos a marxar del municipi.

El consistori vallesà s’ha marcat com a objectiu de mandat crear uns 300 habitatges protegits de lloguer que es repartiran en nou promocions arreu del municipi, tres de les quals ja estan en marxa. “És una xifra inicial, perquè també volem iniciar converses amb promotors privats”, explica Vallès.

Tot plegat forma part del Pla d’Habitatge Assequible, que preveu arribar a l’any 2030 amb un 10% del parc d’habitatges a preus aptes per a tothom, una planificació a la qual s’hi sumen altres propostes imaginatives. “A Sant Cugat hi ha moltes cases unifamiliars on abans hi vivien cinc o sis persones i on ara viu un matrimoni sol, l’habitatge es podria dividir en una edificació de dues plantes per a facilitar als joves l’accés a l’habitatge”, planteja l’alcalde.

Delicada situació econòmica

El consistori també ha anunciat que al ple de febrer s’aprovarà el projecte per crear la futura biblioteca central al parc de Ramon Barnils, a l’espera de poder disposar de pressupost per construir-la, un fre derivat de la delicada situació econòmica de l’Ajuntament i que impactarà en altres accions previstes.

El nou govern entrant va detallar a principis de mandat la complexa conjuntura econòmica que s’havia trobat a l’estiu, quan va tenir accés als comptes municipals, fruit de la diferència entre la previsió d’ingressos i els reals que van percebre les arques locals en els anteriors quatre anys, quan hi governava ERC amb PSC i la CUP. En síntesi, es va detectar un dèficit de 25 milions d’euros, fet pel qual el nou executiu, configurat per Junts i ERC, va establir un full de ruta que passava per l’austeritat.