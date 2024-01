(CAP Sant Fèlix. Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16 a 17h sense cita i de 17 a 19.30h amb cita)

En la situació epidemiològica actual i davant de la crescuda de les infeccions respiratòries agudes, la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord reactiva aquesta setmana els punts de vacunació poblacional que va obrir a l’octubre a Sabadell, Badalona i Les Franqueses i n’obre un de nou a Mataró.

Després d’un inici de campanya en què es va prioritzar la població de 60 anys o més i les persones amb factors de risc, ara mateix la vacunació està oberta a tothom. Qualsevol persona pot demanar cita telemàticament a través de La Meva Salut o del web citasalut.cat per vacunar-se al CAP o a un punt de vacunació. També pot sol·licitar hora directament al CAP o aprofitar alguna visita ja programada per demanar les vacunes. Salut ha fet saber que s’han reforçat agendes per assegurar cites disponibles per vacunar-se contra la grip i la COVID-19 als Centres d’Atenció Primària (CAP).

En el cas dels punts de vacunació, combinaran una franja horària amb cita prèvia i una altra sense cita, per donar el màxim de facilitats a la ciutadania. CAP Sant Fèlix. Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16 a 17h sense cita i de 17 a 19.30h amb cita.

Salut recomana vacunar-se

Per evitar complicacions en cas de contagi de grip o COVID, Salut fa una crida a vacunar-se com a millor mesura de prevenció si no es tenen les vacunes al dia, i recorda que és accessible a tot Catalunya i a tota la població demanant cita a La Meva Salut, citasalut.cat o al CAP. Les vacunes actuals per fer front a la COVID-19 s’han actualitzat per protegir de la variant XBB.1.5 d’òmicron, i s’ha demostrat que també funcionen contra la BA.2.86 i els seus subllinatges, com el JN.1, actualment el més predominant.

La inversió en vacunes de la grip i en anticossos del virus respiratori sincicial (VRS) és propera als 29 milions d’euros. Fins el moment s’han administrat més de 2,3 milions de dosis. A més, s’ha realitzat formació i s’han fet guies tècniques per a professionals, i l’enviament de més de 2 milions de SMS personalitzats cridant a la vacunació i la immunització.

Junt amb la vacunació, aquestes altres mesures també ajuden a prevenir la transmissió d’infeccions respiratòries, segons el Departament de Salut.