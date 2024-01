FOTOS | El segell vallesà de ‘Gru’ i ‘Spiderman’ a la gran pantalla

El món del cinema ha viscut una transformació en les darreres dècades. La introducció de noves tècniques han obert una nova realitat en la gran pantalla. Un terreny que figures com la de Mariano Tazzioli no han dubtat a explorar. El dissenyador santcugatenc, nascut a Buenos Aires el 1996, ha treballat per a Disney, Universal, Netflix o DreamWorks -entre d’altres- i és un dels artífexs de la pervivència de personatges mítics com Spiderman o Gru.

Des del seu estudi de Sant Cugat del Vallès, Tazzioli s’ha obert camí en l’univers audiovisual gràcies a la seva habilitat innata i a la seva capacitat d’autoformació. En un dels seus darrers treballs, ha participat en dues de les produccions més esperades per aquest 2024: la nova sèrie d’‘Spiderman’ per a Disney+ i la quarta part de la saga cinematogràfica ‘Gru: el meu dolent preferit’.

A principis de la dècada dels 2000, la seva família es va mudar a Catalunya i es va instal·lar a Sant Cugat del Vallès. En la seva afició de crear sobre el paper, va descobrir que les grans produccions incorporaven sistemes digitals de dibuix, i el seu pare va descarregar programes a l’ordinador amb què s’hi va endinsar de ple.

Després del seu pas per estudis com Minimo VFX o experiències a França en el sector audiovisual, el seu bagatge i valentia li han permès arrencar un projecte amb identitat pròpia. Durant el trajecte, ha tingut protagonisme en obres tan destacades i variades com ‘Monstres, S.A.’, el joc ‘Clash Royal’ o el ‘League of Legends’.

Ara, a Sant Cugat, des d’on treballa amb un estudi de disseny 3D a casa ple de referències i inspiració, ha fet realitat aquella gastada frase de ‘voler és poder’. Les estrenes dels pròxims mesos així ho confirmen. La seva teranyina sembla dissenyada per atrapar un nou públic que fins avui desconeixia qui és Mariano Tazzioli.