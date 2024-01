El Puig de la Creu és un emplaçament imprescindible de l’entorn natural de Castellar del Vallès. Un símbol de la vila, observador privilegiat del progrés i la vida pocs centenars de metres més avall. A 668 metres, és el sostre de la vila, amb una panoràmica que esdevé única. El lloc té un atractiu que convida centenars de castellarencs a contemplar l’escena.

A primera hora, coincidint amb la sortida del sol, o a última, quan la nit ja cau sobre la vila. Són molts els castellarencs que tenen en la pujada al cim una activitat regular al llarg de la setmana. Sigui per mantenir-se en bona forma o per preparar-se per a una marató, les visites a l’indret s’acumulen faci sol, hi hagi núvols o plogui, permetent gaudir d’unes vistes incomparables.