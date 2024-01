Dos anys després que la Generalitat anunciés una subvenció de 4,5 milions d’euros per retirar les 13 tones d’amiant que hi ha al parc d’habitatges de Badia del Vallès, els veïns denuncien que encara no han començat els treballs i que tenen la sensació que cap administració sap com abordar el problema. “Està tot paralitzat, la subvenció caduca el 2026 i sembla que ningú sap què cal fer”, explica Juan José López, membre de la Comissió de l’Amiant. Deixant clar que “no van contra ningú”, els veïns contemplen reprendre les mobilitzacions per obligar les administracions a actuar perquè, recorden, “el que està en joc és la seva salut”.

Els veïns reconeixen que el problema de l’amiant a Badia del Vallés és “molt complicat” i que ells no són ni tècnics ni experts per “donar lliçons a ningú”. Amb tot, lamenten que més de dos anys després de presentar el Mapa de l’Amiant, finançat pels veïns i el consistori, i de l’anunci de la subvenció de la Generalitat per retirar el mineral, “encara no s’hagi fet res” mentre els edificis es continuen degradant. “Segons els plans inicials tot l’amiant hauria d’estar retirat a finals de l’any vinent i ni s’ha començat”, apunten.

Tant Juan José Díaz com Arturo Cortés, membres de la Comissió de l’Amiant, formada per veïns i govern municipal, lamenten que a l’Ajuntament del municipi el veuen “perdut i superat per les circumstàncies” i que l’Agència de Residus de Catalunya, que és qui li hauria de donar suport coordinant l’actuació, tampoc sembla saber com actuar.

Un exemple d’aquesta desorientació, afegeixen, són els canvis de rumb a l’hora d’afrontar la retirada de l’amiant. Si en el seu moment es va optar per l’encapsulament previ, és a dir, la protecció dels elements més deteriorats per evitar el despreniment de fibres d’amiant, ara s’ha optat per la retirada directa del fibrociment. “Han hagut de canviar perquè les dues licitacions han quedat desertes perquè cap empresa complia amb el requisit d’experiència prèvia”, afegeixen.

Aquests canvis han fet que el Mapa de l’Amiant, el full de ruta consensuat que va servir per mesurar l’estat de degradació i de presència de fibrociment en tot el parc d’habitatges, per fer una valoració econòmica del cost de la retirada de l’amiant i, finalment, per elaborar una estratègia per a la seva extracció, hagi quedat desfasat, afirmen.

Sobre el cost econòmic de la retirada, els veïns dubten que amb els 4,5 milions pressupostats es pugui resoldre el problema. En aquest sentit, asseguren que amb aquests diners es cobriria la retirada d’elements, però no la reposició dels baixants encara en ús o el de les cobertes de molts edificis que són de fibrociment i s’haurien de substituir. “Sembla que es va pressupostar el què s’havia de treure però no el què s’havia de posar”, assenyalen.

“Volem que treguin l’amiant ja. Si l’ajuntament necessita més ajuda tècnica que la demani i que les administracions es posin d’acord, però la nostra obligació com a veïns és obligar-los a fer allò que van prometre”, assenyala Cortés.

En aquesta línia i davant l’actual situació de paràlisi, la Comissió de l’Amiant celebra aquest dijous al vespre una assemblea informativa per decidir com exercir la màxima pressió. Díaz i Cortés expliquen que proposaran reprendre les mobilitzacions i els actes de protesta i, fins i tot, emprendre accions legals contra les administracions.

Recorden que la retirada de l’amiant no és una operació “estètica” i que el que està en joc és la salut dels prop de 14.000 veïns de Badia del Vallès.