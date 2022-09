Pas endavant per la retirada de l’amiant. Els serveis tècnics de l’Ajuntament de Badia del Vallès han finalitzat la redacció, en coordinació amb l’Agència de Residus de Catalunya, del plec de condicions per a la contractació del servei d’assistència tècnica de l’encapsulament (recobriment previ per evitar la dispersió de fibres a l’entorn) i la retirada de l’amiant dels seus edificis residencials. L’empresa que es faci càrrec de l’assistència tècnica, que tindrà un pressupost inicial de licitació de 404.000 euros, serà la responsable de controlar directament les empreses que s’encarreguin de tot el procés.

La retirada de l’amiant té un pressupost de 4,4 milions d’euros que la Generalitat anirà entregant al consistori a mesura que es validin les factures dels treballs realitzats. L’Ajuntament preveu que els treballs d’encapsulament puguin iniciar-se durant el primer semestre de l’any vinent, amb una durada prevista d’un mes.

El 31 d’octubre del 2025, data límit

Els treballs d’encapsulament es licitaran de manera única per a la totalitat de blocs de Badia i la retirada de l’amiant es dividirà en quatre lots similars, per completar la retirada de tot l’amiant abans que finalitzi el termini màxim fixat per l’Agència de Residus de Catalunya, el 31 d’octubre del 2025. La comissió mixta Generalitat-Ajuntament de Badia es va tornar a reunir al maig després de tres anys aturada per la pandèmia.