La Casa Duran no serà la seu de la capitalitat cultural

Finalment, la Casa Duran no serà la seu de la Capital de la Cultura Catalana que durant aquest any ostenta Sabadell. Tot i que el 2024 ja ha començat, a hores d’ara l’Ajuntament no ha presentat el programa d’activitats amb motiu d’aquesta celebració, la qual cosa es preveu que faci la setmana que ve. Mentrestant, les obres d’adequació de la Casa Duran per acollir com estava inicialment previst la seu de la capital han començat en aquests darrers dies, ara que fa un any que haurien d’haver acabat, el desembre de 2022, segons va anunciar l’Ajuntament.

Sí que es manté el projecte d’obrir-hi una oficina de turisme, per la qual cosa també es fan les obres, i perquè permetran obrir el pati de llevant a la ciutadania. Des del consistori argumenten que, en un primer moment, es va contemplar habilitar un espai a la Casa Duran per fer actes institucionals i reunions concretes relacionades amb la capitalitat. Però que no s’havia pensat que fos una oficina com a tal amb personal treballant-hi. En canvi, el que finalment s’ha decidit és “diversificar i fer actes a diferents espais per donar més visibilitat al patrimoni que tenim” i acostar tant com es pugui aquesta celebració als ciutadans.

Obres en marxa

A banda dels motius que es puguin esgrimir oficialment, a ningú se li escapa l’endarreriment que ha anat patint el projecte, que el Govern, amb el suport de Junts, va aprovar el desembre de 2021. La previsió municipal era que els treballs acabessin el desembre de 2022, i tot just ara, un any després, han començat. Les obres que acaben de començar tenen un termini d’execució de quatre mesos amb un pressupost d’aproximadament 166.000 euros. Si es compleix el calendari, la Casa Duran hauria d’estar a punt entre final d’abril i principi de maig. El retard també ha anat acompanyat d’un increment del pressupost, inicialment de 130.000 euros, fruit de la inflació i l’augment de preus generalitzat en la construcció.

Els operaris han començat a treballar en la part interior, la de la saboneria. Al pati també s’hi està treballant, de moment amb tasques prèvies, amidaments, protecció de la figuera -que es conserva-, etc. Que la Casa Duran tingui a la zona de la saboneria una oficina estable de turisme permetrà dotar d’ús aquesta part de l’edifici, un dels principals exemples de patrimoni protegit de la ciutat. Habitualment només s’obre al públic per Festa Major i durant un parell de setmanes per Nadal com a seu de l’Ambaixador Reial, que any rere any esgota les cites prèvies disponibles per entregar-li la carta pels Reis d’Orient.

Continuació del carrer de la Indústria

L’obertura del pati de la Casa Duran a la ciutadania també servirà per completar la reforma del tram del carrer de la Indústria entre Sant Joan i Sant Llorenç, enllestida el juny de 2022.

D’aquesta manera, els vianants del carrer de Sant Joan veuran eixamplada la vorera i, des del carrer de la Indústria, l’espai quedarà més integrat a la plataforma única que ara hi ha a la cruïlla.