Nou episodi en el conflicte entre famílies i equip directiu que assola l’escola Andreu Castells, a Can Rull. Després que ambdues parts de l’equació es pronunciessin; una tercera veu ha irromput a escena. Ara, antics docents del centre han emès un comunicat per posicionar-se al costat de l’Associació de Famílies d’Infants (AFI) i recolzar les reivindicacions contra l’equip directiu de l’escola. Signat a nom d'”Antigues mestres de l’escola Andreu Castells”, asseguren que “a dia d’avui sabem que encara no s’ha presentat cap projecte educatiu a l’escola”; i refermen l’existència d’una “actitud negativa, poc humana (…) i de menyspreu per part de l’equip directiu” –com també referenciava l’AFI en la seva carta–. Com ha pogut saber aquest mitjà de comunicació, aquest divendres s’ha de produir una reunió entre les famílies i la direcció per desencallar la situació, després que la direcció del centre anunciés la seva “voluntat de dialogar i arribar a punts en comú”.

Tanmateix, segons el relat dels antics professors, l’inici de l’assumpte es remunta al curs 2020-2021. Del text es desprèn que es va encarregar al Consell Escolar crear una comissió per avaluar el projecte de la junta directiva, que acabava el mandat de quatre anys. “Aquesta valoració va ser negativa des de tots els sectors: pares, mestres i PAS (altres professionals del centre)”, apunten els exdocents en el text, on afegeixen que “així i tot, a la directora se li va permetre formar un nou equip directiu, portant una cap d’estudis, que ja havia estat destituïda d’una altra escola per la seva mala praxi“.

És cert que el juliol de 2021 el nou equip directiu va comunicar que hi hauria canvis metodològics per revertir la situació. Malgrat tot, l’AFI sosté que “lluny de millorar els errors, hem vist que les coses han anat a pitjor” –com apuntaven en el primer comunicat–. Per la seva banda, els professors que ja no treballen a l’escola també decreten que “vam començar el curs sense saber què, com i de quina manera s’havia d’actuar amb els infants”. Una situació d’incertesa, diuen, “perquè se’ns ordenava arribar a un objectiu molt global però sense especificar com o de quina forma fer-ho”.

Fuita de professors

“En els últims anys han marxat de l’escola una mitjana de 10 mestres per curs, molts d’ells amb plaça definitiva al centre”, exposen els exdocents que signen el document. Atribueixen aquesta fuita de docents, principalment, al “tracte rebut” per part de l’equip de direcció. En aquesta línia, admeten sorpresa i confusió perquè “inspecció no s’ha preocupat per esbrinar els motius” d’aquesta pèrdua sistemàtica de professionals; i demanen que “prenguin les mesures necessàries per corregir aquesta situació”.

L’AFI vol desvincular el professorat

Per si podia produir-se algun malentès, l’Associació de Famílies d’Infants de l’escola ha signat un nou comunicat per especificar que “el nostre malestar és únicament en vers la gestió de recursos i persones que fa l’equip directiu”. “Esperem que aquest comunicat serveixi com a disculpa al professorat per si en algun moment s’han sentit atacats o menyspreats durant les intervencions de l’AFI”, es desprèn del text. L’AFI es dirigeix directament a l’equip de docents del centre, a qui agraeix “el seu compromís amb l’educació i el benestar dels nostres fills i filles”.