Famílies de l’escola Andreu Castells, a Can Rull, han convocat una concentració el proper divendres a les 16:15 h de la tarda a les portes del centre per “exigir la dimissió de l’equip directiu”. L’Associació de Famílies d’Infants (AFI) ha fet saber que aquesta ha estat una decisió consensuada en la reunió que es va fer el passat divendres –on es van presentar prop d’un centenar de famílies– i que compten amb el suport també de l’Associació de Veïns de Can Rull. La notícia arriba pocs dies després de fer-se públic un comunicat signat per antics docents del centre on carregaven contra “la manca de projecte pedagògic de l’escola” i les actituds de “menyspreu” per part de l’equip directiu; reivindicacions compartides també per l’AFI de l’escola.

El passat divendres es va produir una reunió entre famílies i equip directiu per intentar arribar a punts en comú. Malgrat tot, les famílies apunten que ja s’ha arribat a un punt de no retorn: “La direcció es va disculpar, però fa massa temps que estem així, la confiança ja està perduda i no volem canvis, sinó un relleu a l’equip directiu”.

Inspecció ho segueix des d’abans de Nadal

Fonts del Departament d’Educació consultades per aquest mitjà assenyalen que Inspecció segueix aquesta situació des d’abans de les vacances de Nadal. Les mateixes fonts subratllen que per determinar si cal fer una actuació o no, s’estan analitzant els principals problemes traslladats per les famílies i s’estan contrastant amb el centre. Inspecció, que està proporcionant acompanyament a les famílies, va reunir-se divendres passat amb les portaveus de l’Associació de Famílies. “La reunió va anar bé, però ens demanen temps per esbrinar exactament què està passant i contrastar-ho”, constata l’AFI.

Per la seva banda, veus de l’Ajuntament de Sabadell asseguren que el consistori ja s’ha posat en contacte amb Inspecció perquè “es revisin les demandes per poder resoldre els fets exposats” per les famílies.