Memòria de peix del periodisme espanyol

[Jordi Serrano Historiador i rector emèrit de la UPEC]

Aquests dies,alguns mitjans de comunicació espanyols (la minoria encara) han descobert que el ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz movia les clavegueres de l’Estat sense manies. De tot el que es diu ara, qualsevol ca- talà mitjanament informat ho sabíem de fa temps. Què està passant ara? Anem a recordar.

El diari digital Público publica el 2016 la gravació d’una xerrada entre Fernández Díaz i Daniel d’Alfonso del 2014 en què el ministre diu:“El president ho sap”. Tota la conversa en un país amb tradició democràtica hauria generat la dimissió del ministre i del president del govern. Hi hauria comissions d’investigació i uns quants fiscals i jutges delimitant responsabilitats.

El ministre va ser recusat, però no va dimitir, i Rajoy tampoc. No va passar res. Ara el tema ha reaparegut i alguns mitjans com El País sembla que han descobert el Mediterrani. Vuit anys després. A la comissió d’investigació del Congrés, el PP, Cs i PSOE van impedir la compareixença de molts dels màxims responsables. Que el PP impedeixi investigar té la seva lògica, encara que sigui perversa, però el PSOE també? Perquè? Qualsevol resposta és realment xunga. El PSOE al final vot a favorablement a les conclusions perquè, és clar, també va ser víctima en el tema de l’11-M i en el cas Faisan.

Encara que l’informe va ser dur, no es var emetre a la Fiscalia, els grans partits no van voler. Visca la transparència! Es desta- pen les clavegueres, s’investiguen en seu parlamentària, les conclusions són clares i diàfanes, però… no es fa res. El Tribunal Suprem (TS), farcit de membres d’extrema dreta i controlat pel darrere pel PP, va conside- rar que no era“rellevant” el contingut de les gravacions. Amb un parell. Després hem sabut que es pagaven 2.000 euros mensuals dels fons reservats del Ministeri de l’Interior al xofer de Bárcenas perquè l’espiés. Fins i tot hi ha rebuts, una cosa increïble.

Va succeir durant el govern Rajoy amb JorgeFernández Díaz com a ministre de l’Interior. Garcia Castellón limita els danys a Fernández Díaz i impedeix anar més amunt, encara que hi ha gravacions que els impliquen directament fetes a la seu del PP al carrer de Gènova. Potser perquè han deixat sol Fernández Díaz ara sabem una mica més?

Hi ha proves de corrupció i màfies per posar a la presó la meitat dels dirigents del PP. El Tribunal Suprem s’encarrega que això no passi, per aquesta raó no volen renovar un CGPJ caducat des de fa cinc anys. Tota aquesta caterva són els mateixos que s’han inventat les proves contra el republicanisme independentista català.

Ara, sis anys després, el jutge d’extrema dreta García Castellón afirma sense ruboritzar-se que va haver-hi terrorisme al Tsunami Democràtic. Ho fa per boicotejar els acords de la majoria de govern a Espanya. Ningú jutjarà aquest jutge?No, és clar. Està fent la feina que li van encarregar: acusar indepes i podemitas i arxivar els casos de corrupció del PP. I per això, també, Grande-Marlaska continua sent ministre.