FOTOS | El cas Andreu Castells ressona al ple municipal

Les famílies de l’Andreu Castells han traslladat els xiulats i els crits de “direcció, dimissió” del barri de Can Rull a les portes de l’Ajuntament. Desenes de famílies de l’escola s’han concentrat aquesta tarda a la plaça de Doctor Robert per reiterar que volen que el Departament d’Educació de la Generalitat els confirmi per escrit que l’equip directiu de l’Andreu Castells –de baixa des de la setmana passada– no tornarà a liderar el centre. Una desena de persones han accedit al ple municipal per aixecar pancartes també des del saló de plens, mentre se celebrava el ple municipal ordinari de gener.

Com han confirmat fonts de l’Ajuntament, està previst que el proper dijous tingui lloc una reunió entre les representants de l’Associació de Famílies d’Infants (AFI)de l’escola i l’alcaldessa Marta Farrés per abordar el conflicte.

Es mobilitzaran cada divendres

No és la primera vegada que les famílies s’organitzen per alçar la veu. Divendres passat, prop de 300 persones van mobilitzar-se a les portes de l’escola. En declaracions, la portaveu de les famílies i presidenta de l’AFI, Montse Plana, va assegurar que les famílies es concentraran cada divendres a la mateixa hora fins que “es faci oficial la dimissió o la suspensió de l’equip directiu”.

El departament d’Educació va assignar divendres passat un equip directiu temporal, format per docents interins, per assumir la gestió i l’organització de l’escola Andreu Castells, a Can Rull. Això, després que Inspecció intervingués l’escola a principis de la setmana passada, quan l’equip directiu va agafar la baixa sobtadament i en bloc.