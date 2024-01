Educació assigna una direcció interina per a l’escola Andreu Castells

El departament d’Educació ha assignat un equip directiu interí per a l‘escola Andreu Castells, a Can Rull. Aquesta mateixa setmana els tres membres de l’equip directiu titular van presentar la baixa després de les reiterades queixes de l’Associació de Famílies d’Infants (AFI), i Inspecció d’Educació va agafar les regnes del centre.

Finalment, s’ha optat per assignar un nou equip directiu format per docents del mateix centre. Les famílies, però, han decidit mantenir la concentració convocada per aquest divendres a la tarda a la porta de l’escola i que inicialment pretenia forçar la dimissió dels responsables del col·legi.

Dimecres la directora dels Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental, Maite Fons, es va desplaçar al centre per garantir que la normalitat estava garantida. Dijous, en una reunió amb les famílies, van traslladar-los la decisió del relleu a la direcció de l’escola. Això suposa que tres dels docents assumeixen les funcions de direcció, secretaria i cap d’estudis, optant per assignar les funcions a personal que ja hi ha estat treballant com a mínim des de principi de curs.

“Assetjament públic”

Per la seva banda, el fins ara equip directiu de l’Andreu Castells va trencar dimecres el silenci. En un comunicat, denuncien que “la causa d’aquesta baixa és l’assetjament públic, i mediàtic, que ha liderat l’AFI (…) com a portaveu de les reclamacions d’algunes famílies”. La direcció assegura en el text que Educació “ha aprovat, curs rere curs” la programació pedagògica que l’equip directiu plantejava per l’escola. “En cap moment ens han mostrat dubtes en relació amb la nostra gestió”, s’afegeix. Per altra banda, l’equip de direcció lamenta “no haver tingut suport” d’Educació “en aquest moment tan greu”.

Crítiques de l’AFI

Les famílies han criticat en les darreres setmanes la qualitat i el nivell educatiu que reben els infants, un fet al que sumaven una actitud de “menyspreu” per part de la direcció cap a ells. Asseguren que des de fa tres cursos reclamaven als responsables del centre solucions, sense que aquestes hagin arribat, motiu pel qual han fet públic el seu malestar i han convocat una concentració, coincidint amb la sortida dels alumnes.