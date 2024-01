Responsables del Departament d’Educació van presentar la setmana passada a la comunitat educativa de l’institut escola Virolet, a Can Llong, el projecte del nou edifici de secundària que ha de donar continuïtat a les línies de primària –que van estrenar nova construcció fa dos cursos–. Els joves de Can Llong fan classe en barracons des de fa més d’una dècada i el nou institut, que comptarà amb dues línies d’ESO i una inversió de 3,45 milions d’euros, tot just enfila les primeres fases estipulades en la construcció i ampliació d’infraestructures educatives públiques.

L’octubre de l’any passat, l’Ajuntament va fer efectiva la cessió del terreny a la Generalitat que ha d’ubicar l’edifici –al costat de l’escola–. Aquesta és la fase 0 de 9. Ara, tot just el projecte comença a caminar amb el procés participatiu i l’encàrrec del projecte (fases 1 i 2). Després, Educació haurà d’encarregar la licitació, adjudicació i contractació del projecte i després repetir els mateixos passos per a la construcció de l’obra. Un cop enllestit, la fase 8 preveu l’execució d’obres, que pot allargar-se de 12 a 24 mesos. “Se’ns ha dit que l’edifici estaria acabat per al curs 27/28”, apunta José Reyes, portaveu de l’Associació de Famílies d’Alumnes del centre, que es mostra reticent amb els terminis. “Segons els càlculs que hem fet les famílies, aquest calendari és inviable, però tant de bo sigui així”, afegeix.

El projecte no els convenç

Direcció, docents i representants de les famílies van assistir a la presentació del projecte. “El cert és que vam detectar coses que no van deixar satisfets a ningú”, apunta Reyes. Els professionals del centre van advertir que hi havia mancances estructurals pel que fa a espais per desenvolupar la tasca docent. “Per exemple, en referència al gimnàs, que només n’hi haurà un a compartir entre tota la primària i infantil i els vuit grups d’ESO”, diu el portaveu de les famílies, que afegeix que “per horaris serà inviable encabir-los tots”. Els docents també van fer referència a “la manca d’aules” i al fet que “hauran d’ocupar aules com la biblioteca” per desplegar correctament el projecte pedagògic. “Famílies i professors detectem un xoc entre el currículum que ens marca Educació i els espais que ens ofereix”, conclou Reyes.

Demanen un canvi d’adscripció

El curs vinent la primera promoció d’estudiants de l’institut Virolet haurà acabat 4t d’ESO i haurà de fer la inscripció de Batxillerat a l’institut Arraona, el centre que els toca per adscripció. L’Arraona també està enrocat amb la problemàtica dels mòduls prefabricats des de fa anys. Les famílies d’ambdós centres alerten que “es produirà el col·lapse” quan arribin també els estudiants del Virolet, que conviuran amb els que ja estudien a l’Arraona i els que vindran del Mas Boadella. “Estem demanant a Educació que al Virolet se li permeti un canvi d’adscripció a l’IES Sabadell”, detalla Reyes.