14 esportistes del CN Sabadell al Mundial de natació de Doha

Encara amb els Europeus de waterpolo de Zagreb i Eindhoven molt presents, arriba una nova cita internacional. El Mundial de natació de Doha arrenca aquest divendres i ho fa, de nou, amb gran presència d’esportistes del CN Sabadell. Fins a catorze seran a la cita internacional, tretze dels quals, waterpolistes.

La gran novetat arriba a la selecció espanyola masculina amb la convocatòria de Fran Valera en una llista on no estarà Alberto Barroso. Sí que repeteixen Blai Mallarach i un dels grans protagonistes de l’or continental, Edu Lorrio. “El triomf a l’Europeu i haver certificat la classificació pels Jocs ens fa anar al Mundial amb menys pressió. Tot i això, som una selecció ambiciosa i sempre volem lluitar per guanyar cada competició”, explica Lorrio. També serà de la partida el sabadellenc Sergi Cabanas.

El conjunt de David Martín arriba a la cita com un dels grans candidats. El recent triomf continental, unit als èxits dels darrers anys, situen al combinat estatal com un dels equips a batre. La selecció buscarà la classificació en un grup A on competiran amb Sud-àfrica, Austràlia i el seu rival a la final de l’Europeu, Croàcia. També estaran a la competició els jugadors de l’Astralpool, Kosta Averka i Stefan Vidovic, amb la selecció de Montenegro. Els waterpolistes del CNS seran al grup C amb Sèrbia, Estats Units i Japó.

Calendari dels jugadors del CNS als grups:

Espanya – Sud-àfrica, dilluns 5 de febrer, 7:00h

Montenegro – Estats Units, dilluns 5 de febrer, 15:30h

Montenegro – Sèrbia, dimecres 7 de febrer, 15:30h

Espanya – Croàcia, dimecres 7 de febrer, 17h

Montenegro – Japó, divendres 9 de febrer, 7:00h

Espanya – Austràlia, divendres 9 de febrer, 11:30h

Òscar Asensio (present els antrenaments, però no a la llista), Blai, Valera i Lorrio amb el president del Club, Claudi Martí. /RFEN

Les vuit de l’Europeu, repeteixen al Mundial

Al femení, les mateixes jugadores del Club que van ser a l’Europeu, repetiran a Doha. Fins a vuit seran presents a terres qatarianes destacant les cinc de la selecció espanyola. Laura Ester, Bea Ortiz, Paula Leitón, Judith Forca i Maica Garcia buscaran un or mundial que es resisteix des del 2013. Des d’aleshores, el combinat estatal ha aconseguit tres medalles de plata, la més recent l’any passat a Fukuoka. El botxí va ser el mateix que el del passat Europeu, els Països Baixos.

“Vam acabar l’Europeu amb l’espineta de la final, però sabem que és un any a nivell de seleccions on juguem les tres competicions i es tracta d’anar creixent. L’objectiu és fer una bona feina i tornar a lluitar per guanyar”, explica Maica Garcia. La selecció neerlandesa de Sabrina Van der Sloot i Maartje Keuning, s’està erigint els darrers tornejos en la bèstia negra de l’equip espanyol. “Elles també són mereixedores dels títols, però quedar-nos a tocar és dur. Portem temps treballant bé i lluitant per les medalles i tant de bo aquest Mundial pugui arribar la d’or. I si no, als Jocs”, afirma Garcia.

La selecció estatal buscarà la classificació al grup B juntament amb Grècia, Xina i França. Les neerlandeses faran el mateix a l’A, contra Kazakhstan, Brasil i els Estats Units. Per altra banda, la selecció italiana amb la jugadora de l’Astralpool, Sofia Giustini, té el Mundial especialment marcat en vermell al calendari. A diferència d’Espanya i Països Baixos, el conjunt transalpí encara ha de classificar-se per als Jocs i compartirà el grup D amb Canadà, Gran Bretanya i Sud-àfrica. Tant en el campionat masculí com en el femení, únicament el primer de cada grup accedirà directament als quarts de final mentre que el segon i tercer hauran de disputar els vuitens.

Calendari de les jugadores del CNS als grups:

Espanya – Xina, diumenge 4 de febrer, 8:30h

Itàlia – Gran Bretanya, diumenge 4 de febrer, 14:30h

Països Baixos – Estats Units, diumenge 4 de febrer, 17h

Itàlia – Sud-àfrica, dimarts 6 de febrer, 14:00h

Països Baixos – Kazakhstan, dimarts 6 de febrer, 15:30h

Espanya – Grècia, dimarts 6 de febrer, 17:00h

Itàlia – Canadà, dijous 8 de febrer, 10:00h

Països Baixos – Brasil, dijous 8 de febrer, 14:00h

Espanya – França, dijous 8 de febrer, 17:00h

La natació artística amb l’estrena de Txell Ferré, però sense Emma Garcia

També serà a Doha la nedadora artística del Club Natació, Txell Ferré. La jove de només 17 anys s’estrenarà en una cita mundialista formant part de l’equip de Rutina Acrobàtica i entre els objectius es troba obtenir el bitllet per als Jocs de París. No haurà d’esperar i ja el dissabte dia 3 a les 18h lluitarà per un lloc a la final, que serà el diumenge 4 a les 12h. Qui finalment no serà present a Doha és Emma Garcia que, tot i viatjar amb l’equip a Qatar, no s’ha recuperat a temps dels problemes a l’esquena que arrossega des de l’octubre.

Txell Ferré i Emma Garcia a la concentració amb l'equip espanyol. /CNS