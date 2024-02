Segona vida a les parets mitgeres

[Editorial, 1 de febrer de 2024]

A Sabadell hi ha diversos exemples de grafits a mitgeres o murs, però els artistes reclamen seguir l’exemple d’altres ciutats per facilitar aquesta disciplina, una iniciativa que creiem que contribueix a envellir l’espai públic de la ciutat. Les flors gegants i una noia que llegeix al pàrquing del Vapor Turull, les mans agafades entre persones de diferents generacions a la plaça del Gas o les Roses de Sarajevo a l’ascensor de Can Puiggener són alguns exemples que ja ho han fet des de fa molts anys. Tots ells són grafits autoritzats que demostren que es pot combinar l’art urbà amb una bona disciplina sobre l’urbanisme i l’espai públic.

No és la primera ni segurament serà l’última vegada que ho diem en aquestes línies: Sabadell té un problema amb les parets brutes i vandalitzades. Per què no facilitem que les embelleixin? Hi ha iniciatives dins i fora del territori català que constaten que es pot fer i ben fet. Ara farà cinc anys, el 2019, Artefacto va presentar a l’Ajuntament de Sabadell un dossier de possibles espais, murs i façanes on fer intervencions artístiques a diferents barris de Sabadell… la iniciativa encara no s’ha pogut dur a terme. Esperem que pugui ser una realitat aviat.