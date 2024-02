Els amants del cinema de Castellar del Vallès estan d’enhorabona. La Mostra de Cinema tindrà lloc aquest 2024 del 23 de febrer al 3 de març. El BRAM!, coorganitzat pel Club Cinema Castellar Vallès i l’Ajuntament, inclourà prop d’una vintena de projeccions que, com és habitual, es podran veure a l’Auditori Municipal Miquel Pont i que engegaran amb el film El mestre que va prometre el mar (Catalunya, 2023, dir. Patrícia Font).

Precisament, l’acte d’obertura de la 16a edició del BRAM!, divendres 23 de febrer a les 20.30 hores, comptarà amb l’assistència de Patrícia Font, la directora d’aquesta pel·lícula que opta a sis Premis Gaudí i a cinc Premis Goya i que explica la història real d’Antoni Benaiges, un mestre de Tarragona que abans de la Guerra Civil va ser destinat a l’escola de Bañuelos de Bureba, un petit poble de Burgos. El film també és la història de la seva neta, l’Ariadna, una dona que busca les restes del seu besavi desaparegut.

A partir d’aquesta primera proposta, el BRAM! sumarà a la llista dels títols que s’han pogut veure en les primeres quinze edicions un reguitzell de propostes de temàtica social, amb nominacions i premis en diversos festivals, que formen part de l’última temporada cinematogràfica. Entre d’altres, ja s’han confirmat El viejo roble (Regne Unit, 2023, dir. Ken Loach); Upon Entry (Espanya, 2022, dir. Alejandro Rojas, Juan Sebastián Vásquez), que s’inclou en el Cicle Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català; Perfect Days (Japó, dir. Wim Wenders); Fallen Leaves (Finlàndia, 2023, dir. Aki Kaurismäki); Yo, capitán (Itàlia, 2023, dir. Matteo Garrone); Vidas pasadas (Estats Units, 2023, dir. Celine Song); La memoria infinita (Xile, 2023, dir. Maite Alberdi), i La zona de interés (2023, Regne Unit, dir. Jonathan Glazer).

La mostra reserva també espai a la seva programació per als més petits de casa. El BRAM! Infantil, que es recupera enguany, oferirà el film d’animació Robot Dreams (Catalunya, 2023, dir. Pablo Berger), nominat a millor llargmetratge d’animació als Premis Oscar i a 4 premis Goya, entre d’altres. Serà el diumenge 25 de febrer al migdia. A més, com cada edició, també hi haurà molt protagonisme castellarenc, amb cinc projeccions que tenen connexió directa amb la vila.

Des d’aquest divendres, l’Ajuntament ha obert els abonaments de la mostra, que valen 25 euros (20 per socis del Club Cinema Castellar). El preu no inclou les projeccions del BRAM! Infantil i la inauguració.