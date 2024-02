FOTOS | Nova jornada de protestes a l’Andreu Castells: “Ens mobilitzarem cada divendres”

Les famílies de l’Andreu Castells s’han mobilitzat novament aquest divendres davant de l’escola per “exigir la dimissió” de l’equip directiu, de baixa des de la setmana passada. És la tercera protesta dels últims dies: divendres passat van aplegar-se prop de 300 persones també davant del centre i dilluns passat, coincidint amb el ple municipal, van desplegar pancartes a les portes de l’Ajuntament i al saló de plens.

El departament d’Educació va assignar divendres passat un equip directiu temporal, format per docents interins, per assumir la gestió i l’organització de l’escola Andreu Castells, a Can Rull. Això, després que Inspecció intervingués l’escola a principis de la setmana passada, quan l’equip directiu va agafar la baixa sobtadament i en bloc.

Una protesta cada divendres

L’Associació de Famílies d’Infants del centre va assegurar la setmana passada que les famílies es concentraran cada divendres a la tarda a l’entrada de l’escola fins que el Departament d’Educació els entregui per escrit a les famílies que l’equip directiu no tornarà al centre.

[Fotos: Víctor Castillo]