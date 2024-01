VÍDEO | Les famílies de l’Andreu Castells alcen la veu: “Direcció dimissió”

El departament d’Educació ha assignat aquest divendres un equip directiu temporal, format per docents interins, per assumir la gestió i l’organització de l’escola Andreu Castells, a Can Rull. Això, després que Inspecció intervingués l’escola a principis de setmana, quan l’equip directiu va agafar la baixa sobtadament i en bloc.

També aquest divendres, a la tarda, prop de 300 persones –entre famílies, alumnes i veïns– s’han concentrat a les portes del centre per exigir la dimissió de l’equip directiu. “Nosaltres no volem que això sigui un temps mort, nosaltres volem que se’ns confirmi que l’equip directiu no tornarà”, ha reblat la presidenta de l’AFI, Montse Plana. De fet, l’Associació de Famílies d’Infants –qui lidera la protesta– té previst mantenir la protesta cada divendres fins que se’ls confirmi per escrit que la direcció no tornarà, sigui “perquè ha dimitit o perquè ha estat destituïda”.

View this post on Instagram A post shared by Diari de Sabadell (@diaridesabadell)

D’on venim?

Tot va esclatar quan les famílies, sota el paraigua de l’AFI, van emetre un comunicat on denunciaven que el nivell educatiu de l’escola és baix, una manca de projecte pedagògic i actituds de “menyspreu i despotisme” per part de l’equip de direcció cap a les famílies.

La direcció es defensa

Per la seva banda, el fins ara equip directiu de l’Andreu Castells va trencar dimecres el silenci. En un comunicat, denuncien que “la causa d’aquesta baixa és l’assetjament públic, i mediàtic, que ha liderat l’AFI (…) com a portaveu de les reclamacions d’algunes famílies”. La direcció assegura en el text que Educació “ha aprovat, curs rere curs” la programació pedagògica que l’equip directiu plantejava per l’escola. “En cap moment ens han mostrat dubtes en relació amb la nostra gestió”, s’afegeix. Per altra banda, l’equip de direcció lamenta “no haver tingut suport” d’Educació “en aquest moment tan greu”.

En referència al comunicat de la direcció, l’AFI ha negat que es tracti d’una qüestió que involucri només l’Associació de Famílies. “Som més de 200 famílies a la manifestació i a l’escola hi ha comptabilitats uns 400 alumnes d’unes 250 famílies”, ha conclòs la presidenta de l’entitat.

[FOTOS: Víctor Castillo]