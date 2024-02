[Jordi Serrano, Historiador i rector emèrit de la UPEC]

Guillem Fuster és amic des de fa una pila d’anys quan parlàvem abrandadament sobre la pedagogia i temps lliure infantil i juvenil. Discutíem sobre com articular una alternativa laica, republicana i d’esquerres a Catalunya. Fins fa poc era el portaveu de Poble Lliure. Passats potser 30 anys, fa uns dies m’assabento que està sent espiat per l’Estat espanyol. Ja em va impactar molt al seu dia tenir els mòbils de quatre presos i tres exiliats. Mai hauria pensat que això es podria produir.

Ara resulta que em relaciono amb un sabadellenc que li han infectat el mòbil el Deep State i els jutges d’extrema dreta que és el mateix. El síndic de greuges de Sabadell, Josep Escartín, s’hi hauria d’interessar. És una flagrant violació dels drets humans contra un sabadellenc. És una investigació “a veure què trobem” de la Guàrdia Civil. Hi ha una dita anglesa que diu que la dife- rència entre un país democràtic i un que no és que si truquen a la porta a les set del matí segur que et porten la llet i que no és la policia.

Aquesta operació la fa un cos policial-militar ple de neofranquistes a la direcció com Diego Pérez de los Cobos, el que va ordenar atonyinar iaies als col·legis electorals el 2017 i després va dir amb covardia que tot ho havien fet els seus subordinats. Va fer campanya a favor del no a la Constitució del 78 amb què tant s’omplen la boca. A més, es va vestir amb la “camisa azul” fa- langista i es va oferir de voluntari durant el cop d’estat de Tejero al quarter de la Guàrdia Civil de Iecla.

Bé, aquesta operació ha estat emparada pel jutge Manuel García Castellón. És a dir, davant del gran fracàs de l’aparell repressor de l’Estat espanyol l’1-O, ara es dediquen a espiar a tort i a dret. És evident que el jutge García-Castellón no té cap facultat constitucional per investigar tanta gent a la recerca d’algun indici d’alguna cosa. Això només ho feia la Gestapo i la seva creació a Espanya de la Brigada Político-Social.

En un règim democràtic, un jutge només pot facultar espionatge de ciutadans si hi ha fortes certeses de delictes molt greus. Aquí hi ha hagut desenes i desenes de persones investigades i espiades a qui ni han acabat processant. De fet, el jutge García-Castellón està molt a prop de les ideologies antidemocràtiques. És el jutge que va impedir la instrucció de les desaparicions d’espanyols durant la sagnant dictadura xilena, va impedir que declarés Adolfo Scilingo, militar condemnat per crims de lesa humanitat. Quin patriota espanyol! Abans que els espanyols, defensa el feixisme.

Recordem que a Xile hi havia un règim en què la policia torturava les dones fent-les violar per gossos. El jutge García-Castellón va lluitar molt per defensar que no fos processat el monstruós dictador Augusto Pinochet responsable de genocidi i terrorisme d’Estat. Doncs bé, aquest jutge que durant la dictadura franquista òbviament no va fer res per lluitar per la democràcia ara es dedica a espiar els demòcrates que pretenen ampliar les llibertats individuals i col·lectives.

I tots sabem que no li passarà res perquè el defensa el PP, el Tribunal Suprem i el caducat CGPJ. Estaria bé que el ple de l’Ajunta- ment de Sabadell aprovés una resolució defensant Guillem Fuster (i tots els espiats) d’un jutge que vol derrocar el govern del PSOE. I què podem fer amb tanta impunitat? Denunciar-ho i acabar amb la monarquia.