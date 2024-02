L’Astralpool CN Sabadell femení, guardonat a la Festa de l’Esport Català

El CN Sabadell va recollir el premi a l’equip que ha donat més èxits en el 2023 a la 27a Festa de l’Esport Català. L’Astralpool femení va veure guardonat el seu gran any amb cinc títols aconseguint aquest reconeixement que es va anunciar el passat mes de desembre. Ara, a la gala celebrada a l’America’s Club Experience de Barcelona, les integrants de l’equip (les que no són al Mundial) van recollir el premi, juntament amb cos tècnic i una representació institucional encapçalada pel president Claudi Martí.

Les sabadellenques es van imposar a la votació dels experts al Barça femení i al CPA Olot. I és que el 2023 va ser màgic per a l’Astralpool. Les noies de David Palma van alçar la Lliga, la Copa de la Reina i la sisena Champions i van posar la cirereta amb les dues Supercopes, la d’Espanya i la d’Europa, abans de tancar l’any. Aquest reconeixement, suposa el gran colofó d’un equip de llegenda per a Sabadell i també per a l’esport català. També va rebre el premi a l’esportista femenina amb més projecció l’atleta de la JAS, Sofia Santacreu, en una gala que va guardonar figures molt representatives del nostre esport com Pep Guardiola, Aitana Bonmatí, Marc Gasol o Lamine Yamal, entre d’altres.

El CN Sabadell recollint el premi durant la gala. /CNS