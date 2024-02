Les notícies més destacades del dia a Sabadell

L’actualitat informativa sabadellenca arriba en les últimes hores marcada per la celebració del Carnestoltes, que omplirà l’agenda d’activitats a la ciutat.

Sabadell viurà el Carnestoltes el dissabte 10 i el diumenge 11 de febrer amb activitats als carrers de diferents barris, centres educatius i mercats municipals. La rua de Carnestoltes d’enguany la conformaran 26 comparses i a prop de 1.800 participants. “És una de les activitats més multitudinàries, quadrupliquem els participants en relació amb la Cavalcada de Reis”, va assegurar el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.

Nova jornada de caos a la xarxa viària catalana. Aquest dimecres, les afectacions per les mobilitzacions de la pagesia catalana afectaran les carreteres vallesanes després que tractors d’arreu de Catalunya hagin decidit iniciar una marxa lenta cap a Barcelona, on es preveu que els primers arribin cap al migdia.

La Cambra de la Propietat Urbana demana més instruments per impedir noves ocupacions d’habitatge a Sabadell. Hi havia 1.442 pisos sostrets a 31 de desembre de 2023, un 1,9% menys que l’anterior, en la primera caiguda des que hi ha registres. La davallada no és suficient per a l’entitat, que exigeix un nou protocol per evitar ocupacions d’habitatges de nova construcció i pendents d’enderroc o reforma.

Obres a Sabadell. Les actuacions de millora de ferms i voreres que s’estan duent a terme a la ciutat continuen aquesta setmana amb els treballs de reparació puntual de la calçada al carrer de Prat de la Riba amb plaça de Catalunya i a la Rambla. Els treballs tindran lloc aquest dimecres, 7 de febrer, i comportaran afectacions al trànsit.

Aigües Sabadell ha estrenat una nova app, ‘Aigua Amb Tu’, que permet controlar d’una manera més àgil i fàcil el consum d’aigua a cada habitatge, i impulsar hàbits més sostenibles per a una gestió més eficient de l’aigua durant períodes de sequera. Un cop donat d’alta, l’usuari té accés a estadístiques de consum, amb comparatives amb el mateix període de l’any anterior i gràfiques de l’evolució del consum en els quatre trimestres de l’any.