El color i el ritme han arribat un Carnestoltes més a Sabadell. En un diumenge ple de disbauxa, la ciutat s’ha omplert d’alegria i xerinola per celebrar una de les cites més multitudinàries de l’any. És així com centenars de sabadellencs, 26 comparses i prop de 1.800 participants han pogut gaudir d’una intensa jornada que, com ja és habitual, ha iniciat el seu recorregut al carrer de Francesc Layret i ha acabat al final de la Rambla, a tocar de la Gran Via.

Fotos David Chao