El personatge: Què et sembla la zona de baixes emissions?

Anna Miralles: “Em sembla bé, però no sé exactament com serà”

La sabadellenca Anna Miralles reflecteix l’opinió de diverses persones consultades: “Em sembla bé [que s’instauri una zona de baixes emissions], però no sé exactament com serà”, assegura. La veïna apunta que pacificar el Centre li sembla bé, però reclama més concreció del projecte per part de les autoritats, o que s’implementi, per acabar-lo de valorar.

Miralles afegeix que “a la llarga s’ha d’anar cap aquí, a reduir el trànsit, perquè les emissions han de baixar i el canvi climàtic és evident”. I això la porta a pensar que “el camí per arribar fins aquí, per una banda, és urgent i, per l’altra, entenc que hi ha una sèrie de persones a les quals les perjudica, i aquest tema s’hauria de tenir en compte”, diu en referència als propietaris dels vehicles més antics que quedarien fora de la ZBE.

Manel Franco: “N’he sentit a parlar i tal com està el tema s’ha d’aplicar”

Manel Franco fa anys que circula amb un Seat Ibiza. El seu distintiu de la DGT és el de la lletra B (groc), i és conscient que aquest cotxe està cridat a quedar fora de les ZBE més d’hora que tard. Tot i així, Franco entén que es plantegin polítiques que redueixin les emissions dels vehicles contaminants.

“N’he sentit a parlar [de les zones de baixes emissions] i tal com està el tema s’ha d’aplicar”, diu. En el seu cas, que tota la vida ha anat amb cotxe, creu que “ja no estic en edat de canviar-lo i, si aguanta, aquest serà l’últim”. Pels que no el puguin canviar pensa que s’haurien de donar ajudes i també per al transport públic.

Joan Tomàs: “Hi haurien d’incloure la Gran Via”

L’opinió de Joan Tomàs és que “m’agradaria que fessin el mateix a la Gran Via”. La proposta que fa l’Ajuntament de Sabadell és que la zona de baixes emissions estigui delimitada per tot allò que estigui dins del quadrant Gran Via, rondes Zamenhof i carrer Vilarrúbias, ronda Ponent i carretera de Barcelona; però no limita el pas dels vehicles per la Gran Via pròpiament, només serveix de límit.

Tomàs creu que les zones de baixes emissions són una bona iniciativa perquè s’hi redueix la contaminació, però pensa “en la gent que necessita cotxe” i apunta que la mesura és “una mica classista perquè un cotxe nou no se’l pot permetre tothom”.