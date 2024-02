Vinils contra el suïcidi a Sabadell

El suïcidi continua sent un concepte tabú. Per això, el Departament de Salut, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, ha instal·lat aquesta setmana un vinil a la ciutat, al carrer de Gràcia, com a acció de carrer esdevenint una mesura de prevenció. L’actuació forma part de la campanya “No el deixis caure en el pou del suïcidi”, que té ressò en diferents punts de Catalunya.

Els vinils, de 260 cm de diàmetre, estaran presents en més de 90 punts del país durant un mes, amb la finalitat de conscienciar els familiars i l’entorn perquè no banalitzin situacions de risc, i acompanyin i ajudin la persona susceptible de desenvolupar una conducta suïcida. I és que detectar idees suïcides abans que es produeixi un intent, avisen des de Salut, és cabdal per poder prevenir pèrdues evitables. A més, recorden, que es pot demanar ajuda, si cal, trucant al telèfon 061.

A Catalunya, els episodis d’ideació suïcida van créixer un 16% en majors de 18 anys durant el 2023 respecte al 2022, segons les dades provisionals del Codi Risc Suïcidi. Aquestes dades representen la tendència creixent d’atenció a la ideació suïcida en els darrers anys, situant-la prop del 50% dels casos atesos el 2023. Una major detecció i atenció en episodis d’ideació suïcida possibilita una intervenció precoç, i més efectiva, per part dels professionals de salut.