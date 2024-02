La mobilitat ha ocupat la primera plana informativa en les últimes hores a Sabadell. Diversos usuaris del transport públic per carretera han demanat que es repensi l’entramat de les línies d’autobús de Transports Urbans de Sabadell (TUS). Els veïns de determinades zones adverteixen que hi ha punts mal connectats i denuncien que el sistema és massa “centralitzat”.

Amb tot, però, fonts municipals remarquen que la xarxa de transport urbà està en constant anàlisi per buscar la màxima optimització i anar-se adaptant a noves necessitats. Els itineraris, destaquen, es dissenyen en funció de la demanda i buscant la màxima cobertura, però admeten que és impossible que responguin a totes les necessitats individuals.

Des del consistori es recorda que existeixen els intercanvis de línies, que cobreixen el territori realitzant com a màxim un transbordament. A més, l’Ajuntament emfatitza que existeixen reforços per cobrir l’augment de demanda en hores punta i retens per a qualsevol demanda imprevista. En aquest sentit, a més, darrerament s’han reforçat línies com la 5 i la 55.

Les últimes accions

Amb tot, el debat continua obert. L’augment de la demanda els últims mesos, arribant a superar els 14 milions de viatges, obre la porta a reformular alguns aspectes del model de mobilitat. Actualment, a Sabadell hi ha 383 parades, de les quals, 222 disposen de marquesines i 161 de pals de parada. Del total de parades, 171 disposen de pantalla d’informació, sigui integrada a la marquesina o en pal de parada.

Mentrestant, els canvis se succeeixen i, per exemple, els autobusos de la ciutat s’han digitalitzat, amb càmeres, pagament amb targeta i nous panells. A banda, l’Ajuntament ha desplaçat la parada del bus urbà de davant de l’escola Nostra Llar, al Centre, amb l’objectiu de reduir el risc per als infants. Modificacions que mostren que el servei continua en constant evolució.