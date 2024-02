L’Ajuntament de Sabadell ha desplaçat la parada del bus urbà de davant de l’escola Nostra Llar, al Centre, amb l’objectiu de reduir el risc per als infants. Després de la insistència de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) per repensar l’entorn escolar i fer-lo més segur, ara l’autobús farà parada al carrer de Calderón a la cruïlla amb el carrer de Vallès. Es tracta d’una artèria principal per a la mobilitat del centre de la ciutat i que no es pot tallar al trànsit del transport públic, tal com reclamaven inicialment les famílies.

En una reunió, les dues parts van acordar que d’entrada mourien la parada per retirar-la de davant del centre educatiu, que acull més de 470 alumnes. Un fet que minimitza el risc d’atropellament i que suposa reduir el volum de gasos per l’aturada dels vehicles davant de les escoles. “És una manera d’ajudar a una reivindicació legítima perquè els nens i nenes surtin amb seguretat”, destaca l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.