Una de les imatges del primer dia de curs a l’escola Nostra Llar, al Centre, va ser la que va compartir la Maria Bonet, mare i membre de la comissió verda de l’AFA de l’escola, a les seves xarxes socials. Familiars, professors i alumnes abarrotaven l’entrada a l’escola mentre un autobús intentava travessar el carrer de Calderón en hora punta. D’això ja en fa uns dies, “però és que la situació es reprodueix cada dia a les 9 del matí quan els infants entren a l’escola“, admet Bonet.

“En un carrer on les voreres són estretes, hi ha contenidors que entorpeixen la visió, hi passen diverses línies d’autobús i és un pas important de vehicles“, les famílies del centre temen que pugui ocórrer algun accident; per això demanen repensar l’entorn escolar per fer-lo més segur a les hores de més afluència d’alumnes i familiars, sobretot a les entrades i sortides. De fet, just davant de l’escola hi ha una parada d’autobús: “Hi ha diferents línies que hi fan parada, i algunes just a les 9 del matí, quan l’entorn és ple d’infants”, afegeix la portaveu de l’AFA.

L’any 2020, la comunitat educativa de l’escola Nostra Llar i l’Ajuntament van arribar a un acord motivat pels efectes del coronavirus per tallar el trànsit de vehicles privats al carrer de Calderón durant deu minuts, de les 8:55 h a les 9:05 h. Una mesura que l’AFA del centre veu encara insuficient. “La situació del primer dia de curs va agafar les famílies per sorpresa i va evidenciar que cal fer més segur l’entorn de l’escola”, rebla Bonet.

Què proposen les famílies?

L’AFA de l’escola ha posat damunt la taula un seguit de propostes que “pacificarien i millorarien la seguretat” l’entorn del centre, que acull més de 470 alumnes. “Vam suggerir a l’Ajuntament buscar un recorregut alternatiu per a l’autobús, moure la parada uns metres més enllà o canviar l’horari per evitar que coincideixi amb l’hora d’entrada a l’escola”, apunta Bonet, que afegeix que “també contemplem que s’eliminin els contenidors o que es pinti i se senyalitzi millor el carrer”.

De fet, l’Ajuntament va anunciar a principi de curs el seu compromís per pacificar i remodelar alguns centres escolars de la ciutat. Un pla de xoc que preveu renovar els entorns de les escoles Samuntada, Sant Julià i Joaquim Blume –als centres Sant Julià i Samuntada les obres ja han començat–, amb l’ampliació de voreres i d’espais d’estada propers als centres, reductors de velocitat, passos de vianants elevats, millora dels encreuaments, arbrat i més vegetació. “Malgrat que fa quatre anys que hi lluitem i que vam fer la primera reunió amb l’Ajuntament, l’escola Nostra Llar no ha estat inclosa en el projecte de millora d’aquest any”, lamenta la portaveu de l’AFA.

Evitar “l’efecte illa de calor” al pati

La pacificació de l’entorn no és l’única demanda de l’associació de famílies. Una comissió de l’AFA va presentar fa dos anys a l’Ajuntament un projecte per renaturalitzar el pati, que actualment està construït íntegrament amb formigó. “Vam redactar aquest projecte perquè, entre altres coses, al patí es produeix un efecte illa de calor; i durant els mesos en què les temperatures són més elevades els alumnes en pateixen les conseqüències”, conclou Bonet.