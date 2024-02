Corro Contra el Càncer torna diumenge: “No va ni de fer el millor temps ni d’acabar-la, sinó de participar-hi”

No hi ha número de dorsal i el més important no és ni acabar-la ni fer el millor temps, sinó participar-hi. La dotzena edició de la cursa Corro Contra el Càncer ja ho té tot a punt per omplir el proper diumenge 25 de febrer de solidaritat els carrers de Sabadell. La cursa començarà a les 10:30 h davant del Poliesportiu de Cal Balsach, i segons l’organització, preveu mobilitzar unes 1.700 persones i recollir uns 15.000 euros a la investigació de la malaltia. Unes xifres que superarien les de l’any passat i es tornarien a posar a nivell prepandèmia, celebren els organitzadors.

La cursa és pionera a la ciutat i al territori, iniciada per Lluís Domingo l’any 2011, quan en el tractament per superar la malaltia aprofitava per sortir a córrer les setmanes que no feia tractament. “El càncer no deixa de ser un tabú i vaig pensar que era una bona idea per visibilitzar la malaltia i recollir diners per a la investigació”, ha assenyalat Domingo a l’acte de presentació, que va celebrar-se a la redacció de Diari de Sabadell.

El 2017, un equip de persones van prendre el relleu a la tasca que portava fent Lluís Domingo i d’aquell equip va sorgir l’entitat WeRun, qui des de llavors organitza aquest esdeveniment. En aquest sentit, Aleix Ribell, que dirigeix la iniciativa, ha apuntat que “cada granet de sorra compta” i ha fet una crida a la participació. “Som entre 100 i 120 voluntaris que hi treballem i a part de la cursa també hi haurà altres activitats i música”, ha afegit. En representació municipal, la tinenta d’alcaldessa i regidora d’Esports de l’Ajuntament, Montse Gonzàlez, ha agraït la iniciativa perquè “arriba allà on l’administració no podem arribar”.

Jordi Pérez serà ambaixador

Enguany, Jordi Pérez, supervivent de càncer, serà ambaixador, i també participant, d’aquesta dotzena edició. Actualment, és director de l’Ironman de València i Vitòria, a més de col·laborar amb el de Barcelona, del qual n’és fundador. A la presentació, ha encoratjat a tots els públics a participar-hi i va narrar part de la seva experiència amb la malaltia, que el va fer “travessar moment dolorosos”, però que gràcies a l’esport “vaig tenir persistència que després vaig aprofitar per afrontar qualsevol circumstància, com aquesta malaltia.”

[Fotos: Víctor Castillo]