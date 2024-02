Retards a Rodalies per un robatori de cable entre Sabadell i Cerdanyola

Nou matí d’incidències a Rodalies. L’R4 i l’R7 registren aquest dimecres al matí noves afectacions en la circulació per un nou robatori de cable de catenària. Aquest cop la sostracció s’ha produït entre Sabadell Sud i Cerdanyola, segons han informat Renfe i Adif. Això obliga a circular per via única entre Sabadell Sud i Montcada Bifurcació a l’R4, restricció que només permet que circulin dos trens per hora i sentit.

A l’R7, el tram entre Cerdanyola Universitat i Cerdanyola es fa per carretera, mentre que entre aquesta última parada i Fabra i Puig els viatgers poden agafar els trens de l’R4. Tècnics d’Adif estan treballant per reparar els danys provocats pel robatori. Les dues companyies estan informant a través dels seus canals de comunicació i atenció al client.