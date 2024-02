Sant Cugat nomena Joan B. Culla fill predilecte a títol pòstum

L’historiador Joan B. Culla ja és fill predilecte de Sant Cugat. Dimecres, el ple municipal en una sessió extraordinària li va atorgar aquesta distinció a títol pòstum, amb els vots a favor dels grups d’En Comú Podem, CUP, PP, PSC, ERC i Junts i l’abstenció de Vox.

Culla, nascut a Barcelona l’any 1952, va morir el passat mes de novembre. L’icònic professor de la UAB va viure els darrers 25 anys de la seva vida a Sant Cugat. Amb aquest nomenament la ciutat homenatja així la brillant trajectòria científica, cívica i acadèmica d’aquest reconegut historiador.

L’acte de nomenament va reunir més d’un centenar de persones i ha comptat amb les intervencions del conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal; l’historiador Borja de Riquer; i el periodista Antoni Bassas.

Homenatge en els darrers dies de vida

Cal recordar, també, que el passat 9 d’octubre, i amb la presència del propi Joan B. Culla, que patia una malaltia, l’Ajuntament li va retre un sentit homenatge amb la presència de diversos portaveus i regidors municipals i un centenar de persones en representació del món social, cultural i associatiu de la ciutat. També hi van participar la periodista i exalumna de Joan B. Culla, Mònica Terribas; l’historiador Xavier Escura; el rector de la UAB, Javier Lafuente; i la seva esposa, Imma Cervià. En aquell acte Culla va signar el Llibre d’Honor de la ciutat.

Josep Maria Vallès, alcalde santcugatenc, va destacar una jornada important en la història de la ciutat. “Un reconeixement merescut per la seva trajectòria professional, el seu tarannà personal i la seva estima a la nostra ciutat”, va expressar. En paraules durant el transcurs de l’acte d’homenatge de fa uns mesos, Joan B. Culla va agrair la distinció. “Vam venir a viure aquí l’any 1999 cercant una millor qualitat de vida i no ens hem penedit mai. Sempre ens hem sentit ben acollits a Sant Cugat i hem gaudit de la seva tranquil·litat. De fet, la meitat de la meva producció bibliogràfica s’ha escrit en aquesta ciutat. Aquí, a més, he ofert conferències, he presentat llibres, he treballat a l’Arxiu nacional, he pogut gaudir del Teatre-Auditori… és un honor gaudir d’aquest homenatge, accepteu el meu agraïment”, va concloure.