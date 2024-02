Fins que no arribi el moment, probablement estaran fets un manyoc de nervis. A les seves espatlles recau que tot surti rodó. I no és poca cosa: un macroespectacle amb una hora de durada, mai abans pensat ni executat, amb 200 artistes sabadellencs de disciplines aparentment poc compatibles com el flamenc, el trap, la cultura popular, el hip hop… I també una orquestra inigualable com la Simfònica del Vallès interpretant una de les àries més famoses de Turandot, projeccions audiovisuals, un escenari innovador i més de 1.500 persones a la plaça de l’Argub, al Parc de Catalunya.

Però si han confiat en ells per l’ambiciosa posada en escena de la Capital de la Cultura Catalana 2024 –l’Ajuntament diu que encara no ha calculat a quant ascendeix el preu de l’espectacle–, és perquè deuen estar preparats. Qui és el dream team que vol fer possible l’espectacle el Som capital, som cultura?

Director de la companyia alGalliner i membre de la Joventut de la Faràndula, Albert Gonzàlez mou els fils de la direcció. Ha estat assistent de direcció d’òpera i és director de múltiples espectacles, alguns de gran format com la Nit dels Musicals.

La direcció musical recau en Adrià Aguilera, pianista, compositor i director musical de produccions d’èxit com The Producers, d’Àngel Llàcer i Manu Guix. És al capdavant d’Anacrusa Produccions.

Marta Venancio és la directora de producció executiva del Som Cultura, som Capital. Té experiència en el càrrec en produccions del Teatre del Sol i del Sant Vicenç, per exemple. També està al capdavant d’Anacrusa Produccions.

L’escenari és cosa de l’arquitecte com Francesc Bonsfills, que a més exerceix de professor de dibuix tècnic i és autor d’escenaris d’obres com El teatre dels somnis i Préssec gegant, que li va valdre un premi del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

I si la proposta artística aconsegueix anar ben vestida de llum i color, serà pel director tècnic Arnau Maymí, al capdavant de la Capsa de Trons, responsables de sonoritzar i il·luminar festivals com l’Embassa’t i l’Observa i artistes com Doctor Prats.