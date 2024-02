Cultura de país

[Editorial, 24 de febrer de 2024]

La Capital de la Cultura Catalana 2024 arriba a la seva màxima esplendor avui dissabte amb un gran acte al parc de Catalunya. Serà un esdeveniment sense precedents que comptarà amb el talent del món cultural sabadellenc, un espectacle que promet ser irrepetible i del qual estem molt orgullosos com a Diari. Qui ens diria que Manuel Cañizares, que triomfa al Japó, estaria al mateix escenari que les estrelles 31FAM al costat de l’Orquestra Simfònica del Vallès, un dels talents distingit de tot l’Estat a la branca operística. Hi ha molta força cultural a Sabadell, a totes les disciplines i arts.

Hem de mostrar la nostra força a la ciutat i al conjunt del país. En un moment en què la indústria cultural pateix els efectes de la globalització i les noves plataformes en línia, cal reivindicar i donar el nostre suport a la cultura de quilòmetre zero. La cultura mou el pensament, és un gran motor de transformació de les societats, però, en canvi, no sempre ha comptat amb el suport econòmic de les institucions. Aquest cop no és així: el món cultural, l’Ajuntament de Sabadell i les empreses han aconseguit sumar. La col·laboració publicoprivada multiplica el potencial cultural de la ciutat amb aquest acte i amb tota la programació prevista aquest any tan especial per a la ciutat.