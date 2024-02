Sabadell cedeix un terreny per a una nova nau logística del Taulí

Sabadell ha cedit un terreny per a una nau logística del Taulí. El ple municipal aprova aquest dilluns la cessió, que permetrà a l’hospital sabadellenc disposar del nou equipament. Estarà ubicat a la carretera de Bellaterra, 36 (Sant Pau de Riu-sec), just a sobre del Cercle Sabadellès.

La nau comportarà una inversió de 20 milions d’euros per part del Departament de Salut, amb unes obres previstes aquest 2024. La Junta de Govern Local de Sabadell va aprovar l’abril de l’any passat els primers passos administratius per fer possible el centre amb la qualificació del terreny d’espai sanitario-assistencial.

Serveis no assistencials

Concretament, serà la nova seu de la Coordinació Logística Sanitària (CLS), A.I.E., una plataforma logística integrada per la corporació sanitària sabadellenca i l’Hospital del Mar de Barcelona ubicada a Santa Perpètua. El solar on se situarà la nova seu té una superfície de gairebé 33.000 metres quadrats.

En la sessió del passat abril, el portaveu del Govern Eloi Cortés va detallar que seria “una gran nau i edifici d’oficines destinats a suport sanitari i hospitalari”. S’hi prestaran serveis no assistencials relacionats amb temes com farmacologia i magatzem hospitalari, entre altres.