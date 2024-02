L’adeu d’El Toc al 2 i la Granja Urpí, en suspens

El tancament de la Granja Urpí i del restaurant El Toc al 2, situats al costat del Mercat Central, serà més tard del que estava previst. L’Ajuntament de Sabadell encara no ha resolt la declaració de ruïna que va sol·licitar la propietat “per manca de justificació tècnica”, segons confirmen fonts municipals, per la qual cosa la vida d’aquests dos establiments s’allargarà encara diversos mesos. L’administrador de la Granja Urpí, Pere Urpí, explica que “per qüestions burocràtiques s’ha prorrogat el contracte que tenim. En principi, calculem que a finals del segon trimestre haurem de ser fora”, és a dir, que probablement per Sant Joan sigui quan abaixi la persiana definitivament, mig any després del previst, que inicialment era a finals de 2023.

Des del costat, la propietària d’El Toc al 2, Elisabet Clapés, apunta que “estem resistint fins al final, de moment anirem aguantant”. Tot i que la Granja tancarà, els Urpí mantindran el bar de Belles Arts, al passeig de Manresa. I El Toc al 2 també tancarà definitivament, però la família Clapés obrirà un nou restaurant anomenat L’Intrèpid al carrer de Sant Quirze, centrat en grups i celebracions. Clapés explica que les obres avancen a bon ritme, però encara no han acabat.

Edifici protegit

La propietat de l’immoble busca aconseguir la declaració de ruïna per poder enderrocar l’edifici on estan situats els dos locals i fer-hi pisos. L’edifici es diu La Granja i està situat al carrer de Jovellanos, 2 – Escola Industrial, 36. Els altres locals de la finca van abaixar la persiana per sempre abans d’acabar 2023. Però l’immoble està parcialment protegit pel pla de patrimoni local i això implica que la façana, els forjats i la caixa d’escala no es poden modificar -sí rehabilitar-.

La propietat vol fer pisos i locals en planta baixa amb un projecte encara desconegut públicament perquè ara s’està negociant a l’Ajuntament, que és qui l’ha d’autoritzar com en tots els casos i, en aquest encara més, tractant-se d’un edifici protegit. Fonts municipals asseguren que “en aquests moments no hi ha cap llicència d’obres atorgada”. Si després de la rehabilitació o construcció d’un nou edifici aquests dos establiments hi podran tornar, serà un tema que s’haurà de negociar de nou. Urpí va apuntar fa uns mesos al D.S. que “hi hem estat tota la vida i voldríem tornar-hi, però ja és decisió dels propietaris” i s’hauran de veure les condicions. En el cas de Clapés, quan tanqui El Toc es tancarà una etapa i se centrarà en L’Intrèpid.

L’emplaçament de l’edifici La Granja és excepcional, al costat del Mercat Central i de l’antiga biblioteca i Escola Industrial d’Arts i Oficis de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. La construcció de La Granja data del 1870, d’arquitecte desconegut, i és un exemple d’estil neoclàssic tradicional, segons recull el catàleg del patrimoni protegit de Sabadell.