El teu defensor: “Necessitem contactar amb el propietari d’un local i no el trobem”

L’Olga ens escriu en representació dels seus veïns per aconseguir contactar amb el propietari d’un local que fa molts anys que està en desús. Necessiten instal·lar un muntacàrregues i ningú els hi ofereix una resposta. L’Ajuntament es reunirà amb els propietaris.

“Necessitem posar un muntacàrregues”

Una lectora del Diari, l’Olga, ens escriu en nom dels residents d’un bloc petit de 8 veïns del barri de Cifuentes, als pisos anomenats del Tudela, d’ Edificacions Sabadell S.A, que es troben ubicats al carrer de Sarasate, 14. La nostra lectora explica que, a l’edifici, viuen alguns veïns entre 80 i 92 anys i altres amb discapacitats, no tenen ascensor i necessiten instal·lar un muntacàrregues.

El conflicte es troba en el fet que necessiten part de l’espai del pati interior d’un local en desús per a poder dur a terme la instal·lació. Però no aconsegueixen contactar amb la propietat d’aquest local. “Ningú se n’ha fet càrrec en els darrers 50 anys”, apunta l’Olga.

“L’Ajuntament, sense un propietari que doni la seva conformitat, no ens aprova la llicència d’obres, a més amb la ITE ens toca, per manca dels propietaris, arreglar aquest local, perquè passen les nostres bigues”, destaca la veïna.

En aquest sentit, sosté que l’economia del bloc, amb tan pocs veïns i sent alguns jubilats i pensionistes, “també ens ofega”. “No tenim diners ni temps per passar-nos 10 anys buscant els hereus del propietari del local”, lamenta.

Després de reclamar ajuda a l’Ajuntament, els veïns del bloc asseguren que no se’ls ha ofert una solució. “Hem demanat ajuda al consistori, hem anat a urbanisme i res”, diu. “Com és possible que l’empresa no presenta liquidacions fa anys i està inactiva, no s’ha fet càrrec de pagaments d’impostos del local i ens diuen que en ser privat no els correspon?”, es pregunta. L’Olga demana “amb necessitat i urgència” que l’Ajuntament o la Generalitat s’impliquin i busquin la manera legal per instal·lar el muntacàrregues com més aviat millor.

“Ens reunirem amb els veïns”

L’Ajuntament sosté que no tenia constància d’aquesta petició de llicència, però que sí que els veïns havien fet consultes. Així i tot, fonts municipals han assegurat al Diari que es convocarà una reunió per abordar el tema. “Atesa la complexitat del cas i que comporta l’actuació de diversos serveis com llicències o habitatge, des de l’Ajuntament se’ls convocarà a una reunió transversal, amb presència de diferents departaments, per assessorar-los”, afirmen.