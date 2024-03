Ivan Smirnov es corona com a campió del Xallenge ‘Ciutat de Sabadell

Ahir, Ivan Smirnov va ser el gran dominador del Joan Escolà. Avui, s’ha repetit la història. El rus també ha finalitzat en el primer lloc el 94è Campionat de Sabadell. La pluja no ha estat obstacle perquè es pogués fer el recorregut previst i el corredor del Tortosa Baix Ebre ha encapçalat l’escapada protagonitzada per un grup reduït de ciclistes. Han completat el podi el neerlandès Pim Fransen i el sabadellenc David Domínguez, que ha fregat el triomf durant gran part de la cursa.

“Estic content amb el resultat. He fet un esprint llarg i hem arribat quatre escapats. Al final m’ha avançat Fransen, però en general satisfet”, explicava Domínguez. El sabadellenc ha valorat molt positivament el nou recorregut proposat per la Unió Ciclista en l’edició d’aquest any. “Per les meves característiques em beneficia aquest nou format. Les tres pujades de La Salut i arribant cap a la Torre de l’Aigua fa que hi hagi més emoció al tram final”, afegeix.

David Domínguez recollint el premi com a tercer classificat. /David Chao

Al ser professionals, ni Domínguez ni Raúl Rota (14è a la general) optaven al títol de campions de Sabadell. El reconeixement se l’ha endut Roger Puig. El vencedor global del Xallenge ‘Ciutat de Sabadell’, com és lògic, ha estat Ivan Smirnov i el seu equip, el Baix Ebre Tortosa ha acabat com al millor. En general, una valoració molt positiva d’aquesta nova edició de les clàssiques de la Unió Ciclista. “Al matí semblava que el temps no acompanyaria, però no hem tingut problemes. Ha estat com una clàssica d’hivern. Fins i tot al final ens ha sortit el sol per l’arribada dels corredors. Una jornada rodona“, afirmava el president Antoni Soler.

FOTOS: DAVID CHAO