Roger Mas, a la CavaUrpí: “Serà un espectacle per mirar el públic als ulls”

A Roger Mas, li ve de gust actuar dissabte a la nit a la CavaUrpí, on queden molt poques entrades. És un espai de confiança per al cantautor solsoní, tant que no necessita donar gaires voltes sobre quin repertori hi ha de dur. Tampoc no ha de patir. Encarrila més de 25 anys de trajectòria, en què ha publicat 11 àlbums combinant música moderna i tradicional, els grans poetes catalans i sons ancestrals del món.

“Ens tracten molt bé a l’Hotel”, arrenca Roger Mas. “S’hi està molt bé, sí. M’agrada aquesta proximitat. És una mena d’espectacle per mirar el públic als ulls. Ho gaudeixo molt”, continua l’artista, que ha recollit nombrosos premis al llarg de la seva trajectòria. El seu darrer àlbum va ser Totes les flors (2021).

Roger Mas, ell sol i guitarra, presentarà un repàs de cançons de diferents èpoques de la seva trajectòria. I com és habitual en els seus concerts, farcirà d’anècdotes i històries el concert, conduït per la seva seductora capacitat per improvisar.

De fet, té previst musicar Jacint Verdaguer, Goethe i Maria Mercè Marçal i recitar Joan Maragall, però encaminarà el concert cap a un camí o un altre en funció del públic. “Quan toco amb la Cobla Sant Jordi som 15 o 16, està tot molt pautat. En canvi, anant sol, les cançons poden agafar un aire molt diferent, em puc deixar portar per la inspiració, pel moment… Realment, no et puc dir què tocaré”.