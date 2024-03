Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Repassem l’actualitat informativa d’un dimecres que ha començat amb la notícia de l’enderrocament de L’Obrera des de primera hora.

Punt final. Els Mossos d’Esquadra s’han desplegat aquest dimecres a les sis per fer efectiu el desallotjament de L’Obrera a Sabadell. Després de diversos mesos d’incertesa al voltant de la data, aquest 13 de març ha començat l’enderrocament de l’edifici, situat a l’avinguda de Barberà.

La setmana que ve començaran les obres per treure els estabilitzadors de la fàbrica Bosser i alliberar l’espai públic del carrer d’Alemanya cantonada Ferran Casablancas ocupat des de fa nou anys. L’Ajuntament s’ha reunit aquest dimarts a la tarda amb veïns de la Plataforma Afectats Bosser per informar-los dels pròxims moviments.

Les obres de construcció del carril bici de Sabadell a Terrassa ja han començat. Els treballs s’han iniciat a la ronda de Jean Monet i tenen un pressupost de 601.000 euros, finançats pels fons europeus Next Generation. La previsió és que les obres durin sis mesos.

El servei d’autobusos de Transports Urbans de Sabadell (TUS) experimenta aquest dimecres des de les 9.30 del matí afectacions en la circulació habitual de busos per uns treballs a la Rambla que obliguen a desviar el trànsit al passeig de Manresa. Així, les línies que circulen pel Centre de la ciutat, pel passeig de la Plaça Major, veuran modificat el seu recorregut.

La Generalitat ha obert una nova convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús per a joves fins a 35 anys. El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà fins al 12 d’abril a les 15 h. Les peticions no s’atorgaran per ordre d’arribada i es podran obtenir entre 20 i 250 euros mensuals per habitatge. Es pot accedir al tràmit a través d’aquest enllaç.