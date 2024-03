L’estat actual de l’edifici de L’Obrera preocupa al veïnat

El passat dimecres, els Mossos d’Esquadra es van desplegar a primera hora per fer efectiu el desallotjament de L’Obrera a Sabadell. Després de diversos mesos d’incertesa al voltant de la data, el 13 de març es va començar l’enderrocament del lloc, situat a l’avinguda de Barberà. L’edifici va quedar irreconeixible i, ara, el seu estat angoixa al veïnat que ho veu com una zona perillosa pels vianants i els establiments pròxims a la zona. El perill d’esllavissada i les restes properes a la vorera són la gran preocupació dels ciutadans de la zona.

“Hi ha zones que sembla que poden esllavissar-se en qualsevol moment. No està a una distància prudent i realment crea una mica de por en passar-hi”, afirma un veí de la zona. No és l’únic i és que la majoria dels vianants prefereixen desviar el seu camí abans de passar pel voltant de les ruïnes. Aquest fet provoca també preocupació entre els comerços de la zona. La imatge que dona l’estat actual de l’edifici i el perill d’un possible ensorrament, són els grans maldecaps dels establiments de l’Avinguda Barberà. “Així no es pot quedar. Arreglar-lo sembla impossible, però alguna cosa hi han de fer”, reflexiona una comerciant del barri de l’Eixample.

L’interior de la fins ara seu de L’Obrera també crea gran indignació entre la població. “Teníem un lloc autogestionat i dedicat al barri i ara només tenim brossa i ruïnes”, assevera un ciutadà de la zona. Entre les solucions que proposen els afectats, hi ha una que destaca per sobre de la resta: l’enderrocament total i la reconstrucció del local. “Sembla l’única via ara mateix”, admeten.

Això, no obstant això, també provoca certa preocupació entre els comerços pròxims a l’edifici. “Ho han de mirar i fer-ho bé perquè no patim nosaltres les conseqüències. Si és l’alternativa a no tenir un edifici en ruïnes, benvinguda sigui, però ben fet”, afirma la gerent d’un negoci proper. El que queda clar és que l’estat actual de l’edifici no és sostenible en el temps ni positiu per a l’entorn i els vianants i veïns de l’Avinguda Barberà que volen una solució per a la nova problemàtica que genera el lloc.