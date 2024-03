La rehabilitació del Puig de la Creu limitarà l’accés al cim

Des de fa al voltant de mig any, el Puig de la Creu es troba en obres. Els treballs formen part del Projecte Entorns, amb l’objectiu de refer els murs exteriors del voltant de l’edifici i preservar l’espai. Un cop s’executi la segona fase, que començarà previsiblement després de Setmana Santa, la transformació de l’entorn restringirà l’accés a la part més alta del cim, amb la construcció d’un camí de circumval·lació al voltant de tot l’edifici.

Segons ha explicat el propietari de l’indret, Gener Martí, les tasques que es duen a terme pretenen assegurar el bon estat de l’edifici, després que alguns elements estiguessin esllavissats i altres quedessin destruïts. Ell mateix apel·la a la responsabilitat i la consciència dels excursionistes durant el procés, que a partir del mes d’abril experimentarà una actuació de major abast. Un cop finalitzat, l’ermita s’obrirà puntualment en cites concretes, com passa fins ara, i les baranes serviran per marcar fins on poden pujar els visitants.

Les obres són la continuació de tota la rehabilitació del Puig de la Creu que va començar fa més de vint anys. Mentrestant, el lloc continua rebent visitant. El lloc espera aplegar el pròxim Divendres Sant multitud de visitants en la 21ª trobada de primavera, que servirà per presentar el projecte previst en l’entorn, entre altres activitats.