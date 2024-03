Oriol Rifer (Crida): “L’esport ha de ser accessible per a tothom i gratuït”

La Crida presentarà en el ple del pròxim dilluns una moció perquè Sabadell tingui almenys dues pistes de bàsquet a cada barri, una pista de voleibol a cada districte i una instal·lació de vòlei de platja al municipi, a més de dues pistes de criquet.

El partit anticapitalista referma la seva voluntat d’apostar per una ciutat “més viva” i amb un esport “més accessible”. “Ho plantegem des de dues perspectives: l’àmbit de l’esport i l’urbanisme, sobre com ha de ser la ciutat”, resumeix el regidor i portaveu del grup, Oriol Rifer. “L’esport ha de ser accessible a tothom, gratuït. Hem de poder fer esport de manera espontània. Ens agrada que la gent s’organitzi, però hi ha d’haver també aquesta altra mirada”, defensa.

La formació pretén amb la proposta trenca el “monopoli del futbol”, amb disciplines que obrin la porta a més ciutadans. “Volem demostrar que hi ha alternatives. Que hi ha molts altres esports d’equip”, remarca.

Un mapa d’equipaments a la ciutat

El repte, però, és identificar aquells equipaments que es puguin adaptar a aquest model. “Hem vist què passa a la ciutat. Sabem que a la zona sud i al nord es reuneixen grups de persones per jugar a criquet. Hi ha espais on ja s’està jugant. Per això volem dignificar-ho“, assenyala. A més, la formació ha detectat activitat al Parc Central, el parc de Catalunya o altres indrets, que cal conèixer i analitzar.

En aquest sentit, la Crida va presentar el passat mes de maig una moció -aprovada en el ple- perquè el Govern local es comprometi a fer un mapa dels recursos esportius de la ciutat. “Sabem que existeixen, però no sabem en quin estat estan, si es volen ampliar… Hem de poder saber quines pistes i instal·lacions tenim per a fer l’esport”.

A més, demanen que els espais municipals obrin la possibilitat a accedir-hi quan no es trobin en ús per part de clubs o esportistes federats. “Hi ha pavellons o pistes que sempre estan plenes. Però potser hi ha franges horàries que poden permetre-ho. Cal que ens ho plantegem i poder socialitzar aquests espais”, reclama. Entre ells, afegeix els patis escolars, que volen potenciar.

“La ciutat ha d’estar viva. Pensem que els carrers han de ser per la gent, perquè qui vulgui s’hi estigui. Que siguin amables, verds, però també amb espais d’activitat”, sosté Rifer, que apunta exemples de carrers pacificats que estan funcionant i incentiven que els infants es quedin jugant. “Ho ha d’impulsar l’administració”, sintetitza. Tot plegat, una aposta per un model d’oci i esport menys mercantilitzat. “Ens queixem que els joves acaben tancant-se a casa, enganxats a la pantalla. Però no els estem donant prou alternatives”, conclou.