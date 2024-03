FOTOS | Els veïns, a l’expectativa de les obres de la fàbrica Bosser

Les obres per treure els estabilitzadors de la fàbrica Bosser i alliberar l’espai públic del carrer d’Alemanya cantonada Ferran Casablancas ja estan en marxa. Després d’una primera setmana de plantejament i anàlisi de l’operativa, amb menys moviment, al llarg d’aquesta setmana s’ocuparan diverses places d’aparcament per poder descarregar formigó del camió a l’interior de l’obra i començar així a desenvolupar els treballs.

El veí i portaveu de la Plataforma Afectats Bosser (PAB), Joan R. Carpio, detalla que el veïnat està a l’expectativa, sent informat en tot moment i que hi ha un telèfon de contacte per qualsevol dubte. De fet, en aquest període de l’obra, s’han cedit places d’aparcament als veïns que es veuran afectats per aquesta primera actuació dels pròxims dies.

La previsió és que els treballs durin quatre mesos i puntualment hi podran haver restriccions al trànsit. Durant aquests primers 15 dies les obres es faran a l’interior de la finca. Després de Setmana Santa, a principis d’abril, es calcula que ja seran visibles a l’exterior. Primer al carrer d’Alemanya i, després, al de Ferran Casablancas.

Entusiasme, però prudència

La propietat de l’immoble és l’encarregada d’executar els treballs, i no el consistori de forma subsidiària com s’havia previst d’inici. Es calcula que la inversió rondarà el mig milió d’euros.

Després de l’entesa, l’anunci de l’inici de les obres es va rebre amb entusiasme i prudència veïnal perquè, després de nou anys amb els estabilitzadors al carrer, els ciutadans de la zona remarquen les dificultats per accedir a aquest procés i esperen les valoracions un cop finalitzada l’obra. “De moment, aquest pas ha estat rebut amb satisfacció“, explica el mateix Carpio.

L’Ajuntament –encapçalat per l’alcaldessa, Marta Farrés– es va reunir fa dues setmanes a l’edifici consistorial amb veïns de la zona i la Plataforma Afectats Bosser (PAB) per informar-los dels pròxims moviments. El tinent d’alcaldessa d’Urbanisme, Adrián Hernández, va celebrar aleshores que “per fi veiem la llum al final del túnel. Són molts anys de feina de l’Ajuntament i també de pressió dels veïns, que han patit aquestes estructures des de fa moltíssims anys”.

Les obres permetran treure de l’exterior i traslladar a l’interior els estabilitzadors que ara permeten reforçar la façana des del carrer, ja que està protegida i s’ha de conservar. A part, es retiraran les tanques metàl·liques que impedeixen caminar per la vorera més pròxima a l’edifici, per la qual es podrà tornar a passar.